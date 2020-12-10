«Не ради хайпа»: участники флешмоба на гвоздях в Петербурге рассказали, зачем они это сделали

Петербуржцы разулись прямо на холоде и встали на доски с гвоздями. Фото: СОЦСЕТИ

На днях петербуржцы устроили в центре города флешмоб по стоянию на гвоздях. На Дворцовой площади они прямо на холоде скинули обувь и встали на специальные доски. Таким образом смелые ребята решили показать окружающим, что закаливание – один из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом.

Всего в антиковидной мини-акции участвовали четыре человека – чемпионы мира по спортивному зимнему плаванию Марк и Турик Мордовцевы, а также рекордсмены России по стоянию на гвоздях Юлия Каримова и Филипп Гривский. Самые опытные участники простояли на острой поверхности 44 минуты 44 секунды. Те же, кто « в деле» недавно, сошли с дистанции чуть раньше.

Ребята уверены: закаливание поможет победить коронавирус Фото: СОЦСЕТИ

- Я начал стоять на гвоздях всего 2 недели назад и на Дворцовой площади установил свой личный рекорд – 30 минут, - рассказал «КП» Марк Мордовцев. – Если честно, то мне очень больно, не знаю, как остальным. И чтобы простоять дольше, чем пару секунд, нужно думать о чем-нибудь отвлеченном, о чем угодно, только не о боли в стопах. Хотя и позитивные эмоции при этом тоже есть. Очень интересно за собой наблюдать.

Конечно, необычный флешмоб не мог остаться незамеченным. На ребят то и дело засматривались прохожие. Некоторые даже рискнули присоединиться.

Как видите, все безопасно- нет никаких ранок и царапин Фото: СОЦСЕТИ

- Мужчина мимо проходил с дочкой, мы его пригласили попробовать, и он простоял две минуты, - вспоминает Марк. – Девчонка очень за папу была рада. А потом еще один молодой человек подошел, сказал, что никогда не стоял на гвоздях и хочет попробовать. В результате продержался 10 минут!

В тот день не обошлось и без полицейских. Стражей порядка тоже заинтересовала отважная компания.

- Они просто подошли к нам и попросили быть аккуратнее, чтобы не пораниться, после чего пожелали хорошего дня, - улыбается Марк.

Чтобы не чувствовать боль в стопах, нужно думать о чем угодно, только не о ней Фото: СОЦСЕТИ

Как признаются участники, сначала они даже не думали рассказывать о своей мини-акции всему Интернету. Просто кто-то из проходящих мимо снял их на телефон и выложил фото в сеть. В результате запись набрала полмиллиона просмотров и сотни позитивных отзывов.

- Мы рады, что заставили многих улыбнуться, - делится Марк. – Конечно, были и те, кто говорил, что мы делаем это ради хайпа. Но нет, это неправда. Не ради хайпа, а ради кайфа! И безумно здорово, что множество людей получили от этого положительные эмоции и частичку добра.