«Шесть лет колонии, штраф в размере трехлетнего дохода и экстремизм»: Что грозит рестораторам Петербурга за коронавирусное сопротивление

Силовики жестко отреагировали на карту сопротивления баров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела после рейда силовиков по барам, которые работали, несмотря на антикоронавирусные ограничения. Еще совсем недавно предприниматель и ресторатор Александр Коновалов, который уже становился объектом расследования СМИ, поставил ультиматум руководству города, создав "карту коронавирусного сопротивления". Бизнесмен смело заявлял, что готов вывести на улицу до 8 тысяч человек в знак протеста и отказывался выполнять предписания губернатора. Хотя чиновники, в том числе и федеральные, не раз заявляли, что ситуация с заболеваемостью в Санкт-Петербурге уже на грани "красной черты": больницы и врачи перегружены.

И власти не заставили себя ждать. Накануне ночью в Санкт-Петербурге прошел рейд, в котором приняли участие сотрудники Смольного, Следственного комитета, МВД и Росгвардии. В одном из ресторанов даже пришлось выломать дверь - там стали удерживать одного из посетителей, который хотел выйти из бара. Предварительно, им был сотрудник полиции. В ответ силовики по закону применили силу. И сейчас СКР поставил точку, возбудив уголовные дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору". "Комсомолка" узнала, какое наказание может грозить владельцам ресторанов по этой статье.

Бары не хотели закрывать, несмотря на запрет Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Это тяжкое преступление, - пояснил "КП-Петербург" адвокат, бывший следователь Евгений Зобов. - В связи с тем, что мы по смертности первые и на фоне перегруженности больниц и врачей, по этой статьей на время расследования бизнесменов могут взять под арест, отправив в СИЗО. Максимальное наказание за это преступление - до шести лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей или в размере дохода за три года. Я думаю, если будут выявлены случаи заболевания среди посетителей после похода в бар, то тут могут отправить бизнесмена и в колонию. Если такого не будет и человек впервые судим, то, скорее всего, последует условное наказание и штраф.

К слову, силовики также могут возбудить и еще одного уголовное дело после призыва вывести людей на улицу.

- Эта статья трактуется как призывы к осуществлению любого вида экстремистского действия, - продолжает юрист. - Даже если не будет полностью подтвержден состав преступления, я думаю, что с целью напугать или обуздать общественное движение предпринимателей, органы следствия могут возбудить уголовное дело по статье "Экстремизм", а это еще более тяжкая статья. Судя по позиции федеральных и региональных властей на этот счет, реакция может быть самой жесткой. Правоохранителям дали команду предпринимать самое жесткое подавление.

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