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«Шесть лет колонии, штраф в размере трехлетнего дохода и экстремизм»: Что грозит рестораторам Петербурга за коронавирусное сопротивление

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после рейда по увеселительным заведениям. Но юристы предупреждают - это только начало
Роман ЛЯЛИН
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Силовики жестко отреагировали на карту сопротивления баров

Силовики жестко отреагировали на карту сопротивления баров

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела после рейда силовиков по барам, которые работали, несмотря на антикоронавирусные ограничения. Еще совсем недавно предприниматель и ресторатор Александр Коновалов, который уже становился объектом расследования СМИ, поставил ультиматум руководству города, создав "карту коронавирусного сопротивления". Бизнесмен смело заявлял, что готов вывести на улицу до 8 тысяч человек в знак протеста и отказывался выполнять предписания губернатора. Хотя чиновники, в том числе и федеральные, не раз заявляли, что ситуация с заболеваемостью в Санкт-Петербурге уже на грани "красной черты": больницы и врачи перегружены.

И власти не заставили себя ждать. Накануне ночью в Санкт-Петербурге прошел рейд, в котором приняли участие сотрудники Смольного, Следственного комитета, МВД и Росгвардии. В одном из ресторанов даже пришлось выломать дверь - там стали удерживать одного из посетителей, который хотел выйти из бара. Предварительно, им был сотрудник полиции. В ответ силовики по закону применили силу. И сейчас СКР поставил точку, возбудив уголовные дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору". "Комсомолка" узнала, какое наказание может грозить владельцам ресторанов по этой статье.

Бары не хотели закрывать, несмотря на запрет

Бары не хотели закрывать, несмотря на запрет

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Это тяжкое преступление, - пояснил "КП-Петербург" адвокат, бывший следователь Евгений Зобов. - В связи с тем, что мы по смертности первые и на фоне перегруженности больниц и врачей, по этой статьей на время расследования бизнесменов могут взять под арест, отправив в СИЗО. Максимальное наказание за это преступление - до шести лет колонии со штрафом до полумиллиона рублей или в размере дохода за три года. Я думаю, если будут выявлены случаи заболевания среди посетителей после похода в бар, то тут могут отправить бизнесмена и в колонию. Если такого не будет и человек впервые судим, то, скорее всего, последует условное наказание и штраф.

К слову, силовики также могут возбудить и еще одного уголовное дело после призыва вывести людей на улицу.

- Эта статья трактуется как призывы к осуществлению любого вида экстремистского действия, - продолжает юрист. - Даже если не будет полностью подтвержден состав преступления, я думаю, что с целью напугать или обуздать общественное движение предпринимателей, органы следствия могут возбудить уголовное дело по статье "Экстремизм", а это еще более тяжкая статья. Судя по позиции федеральных и региональных властей на этот счет, реакция может быть самой жесткой. Правоохранителям дали команду предпринимать самое жесткое подавление.

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