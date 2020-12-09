Антирекорд по числу госпитализаций за все время пандемии установили в Санкт-Петербурге

Больше 900 человек госпитализировали с коронавирусом за прошлый день в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Абсолютный антирекорд по числу госпитализаций за все время пандемии коронавируса зафиксировали в Санкт-Петербурге. Последние 10 дней в городе наблюдается стабилизация по числу ежедневных заболеваний инфекцией – от 3 684 до 3 761, однако, как следует из новой статистики, в стационарах растет количество пациентов именно в среднем и тяжелом состоянии. Напомним, что «легкие» больные лечатся в городе на дому, если у них нет хронических заболеваний.

- Да, Санкт-Петербург установил абсолютный антирекорд по числу госпитализаций за две волны пандемии. По данным за вчерашний день, 8 декабря 2020 года, в больницы поступило 933 человека, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Добавим, что Северная столица выразила готовность начать вакцинацию населения от коронавируса, но стартует она, по предварительным данным, только в 2021 году. Однако 12 прививочных медпунктов откроют уже до конца Нового года. До конца декабря город ждет около 50 тысяч доз вакцины. Первыми в очереди на прививку стоят медики, педагоги, военные, студенты спецучилищ и работники соцслужб.