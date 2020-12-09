«К нам приходят хорошие люди»: Роза Сябитова высказалась о петербуржце из шоу «Давай поженимся», которому дали 13 лет колонии за педофилию

Сябитова высказалась об осужденном за педофилию участнике «Давай поженимся». Фото: кадр с видео YouTube-канала «Давай поженимся!» / instagram.com/syabitova_roza

Роза Сябитова, одна из ведущих программы «Давай поженимся», высказалась об участнике шоу, которого посадили на 13 лет колонии за развращение малолетних. Напомним, петербуржца признали виновным в том, что он фотографировал голых девочек в возрасте от 7 до 12 лет, а затем совершил с ними нечто, озаглавленное следователями как действия сексуального характера. Устроить личную жизнь у мужчины так и не вышло, несмотря на участие в программе, и он решил заманивать к себе несовершеннолетних жертв с помощью подарков и сладостей.

Как рассказывает самая известная сваха страны Роза Сябитова, в «Давай поженимся» каждый проходит через стандартную проверку паспортных данных. Все остальное ведущие и продюсеры слышат уже со слов участников. Поэтому о криминальной составляющей жизни того или иного жениха и невесты она не знает.

- Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь. У нас программа о проблеме одиночества. Такое прокомментировать не могу, мы не какое-то криминальное шоу, - рассказала сваха в интервью «Вечерней Москве».

Добавим, что в «Давай поженимся» не так давно распалось трио «Гузеева-Сябитова-Володина» после ухода из шоу последней ведущей. Говорят, астролог обиделась.

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