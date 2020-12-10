Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 10 декабря 2020 года: Антирекорд по госпитализациям и приезд главы Роспотребнадзора

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние и самые важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 10 декабря 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 761 человек. Губернатор Александр Беглов допустил, что в городе могут смягчить ограничения, но только в случае снижения уровня заболеваемости и неукоснительного соблюдения санитарных правил.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 159 389 человек. Умерли от инфекции 6 030 горожан (+83 за сутки), а выздоровели 89 890 (+1 921), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, Санкт-Петербург обновил антирекорд по количеству госпитализаций за обе волны пандемии. За сутки в стационары попали 933 пациента с инфекцией в среднем и тяжелом состоянии.

Один из больных COVID-19 умер сразу после выписки. Мужчина не дошел до квартиры, начал задыхаться и скончался. В Комздраве поясняют, что врачи действовали согласно рекомендациям Минздрава, потому что пациенту стало лучше, и ему предписывалась самоизоляция на дому. Тем не менее, проводится проверка по факту происшествия.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посетила Северную столицу и поддержала Смольный, назвав все ограничения, в том числе на работу ресторанов, кафе и баров, абсолютно адекватными. Главный санитарный врач России отметила, что рост заболеваемости в городе стабилизировался.

Между тем Следком возбудил два уголовных дела после визита к трем барам, работавшим ночью вопреки запрету властей. Виновным грозит реальный срок – до 6 лет лишения свободы.

Что касается Ленобласти, то общее число зараженных инфекцией за все время пандемии в 47 регионе составляет уже 18 865 человек, из них у 218 коронавирус выявили за прошлый день. Полностью выздоровели 14 849 (+594), а умерли 164.