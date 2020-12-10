«Мы сократили репертуар в два раза»: Частные театры Петербурга шокированы новыми ограничениями и требуют от властей диалога

Из-за ограничений, которые уменьшили зрительный зал, практически все театры сократили репертуар. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Коронавирусные» ограничения, которые ввели на время новогодних каникул в Петербурге, ударили не только по ресторанному и туристическому бизнесу, но и по культурным местам Петербурга. Больше всего досталось театрам. Так, с 30 декабря по 10 января в Северной столице их полностью закроют. И если государственным театрам помогут оправиться, то частным рассчитывать на чью-либо помощь не приходится.

Именно поэтому три десятка негосударственных театров Санкт-Петербурга недавно написали открытое письмо губернатору Александру Беглову. Их сотрудники задаются вопросами: кто им компенсирует простой и зарплату и будут ли театры освобождены от уплаты коммунальных услуг, аренды, налогов. «Комсомолка» пообщалась с представителями некоторых частных театров, подписавших инициативу, и узнала, в каком положении они сейчас находятся и чем им грозят такие ограничения.

ЗАТРАТЫ НЕ ОКУПАЮТСЯ

Из-за самых первых ограничений, которые уменьшили зрительный зал сначала на 50%, а потом и до 25%, практически все театры сократили репертуар. По словам администратора «Такой театр» Ксении Журавлевой, они не могут себе позволить играть прежнее количество спектаклей, потому что затраты не окупаются.

- Мы сократили репертуар в два раза: раньше играли 10-12 спектаклей, а теперь только 6, - отмечает Ксения Журавлева. – У нас достаточное количество технически сложных спектаклей. И там есть вещи, которые очень дорого стоят. Что-то из техники берется в аренду.

Некоторые театры вынуждены были поднять стоимость билетов на спектакли. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще в более безвыходное положение негосударственные театры поставили запрет на показ детских спектаклей в декабре.

Директор «Karlsson Haus» Анна Павинская рассказывает, что сейчас их театр практически не работает из-за того, что большая часть репертуара для детской аудитории: ее больше в три раза. А все новогодние спектакли, которых планировалось порядка 150, тоже пришлось отменить.

- В предновогодний период основная выручка как раз связана с детскими постановками. В обычные времена мы долго живем на эти деньги, есть возможность ставить новые спектакли. А сейчас мы ее лишились, - вздыхает Анна Павинская.

Для зрителей тоже есть свой минус: театрам приходится повышать цены.

- Мы пытаемся переставить новогодние спектакли на даты после 11 января. Пришлось поднять цену на билеты. В среднем - на 300-400 рублей (цены – от 600 до 1600 рублей), - поясняет администратор «Такой театр» Ксения Журавлева. - Нам как-то нужно платить зарплату сотрудникам, но ее придется, в любом случае, урезать.

«НЕТ НИКАКИХ РЕЗЕРВОВ»

- В первую волну мы проели постановочные деньги и гонорары, которые выплатили нам организаторы зарубежных фестивалей за отмененные гастроли. Помогло и то, что многие зрители не возвращали деньги за билеты, а сделали перенос. Аренду отсрочили. И мы могли выплачивать актерам минимальную зарплату. А сейчас нет никаких резервов, - говорит руководитель «Karlsson Haus».

Но самое главное – никто не отменял плату за коммунальные услуги и аренду помещений.

- Аренду не выплатили еще за то время, которое были закрыты. Нам ее отсрочили на три месяца. Но платить все равно придется. Думаем, что будет отказываться от каких-то помещений, у нас в Петербурге 5 площадок, - отмечает директор «Karlsson Haus».

С 30 декабря по 10 января в Северной столице театры будут полностью закрыты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трудности с арендой и у театра «ТриЧетыре», где тоже почти весь репертуар – детские спектакли.

- Мы арендуем помещение по коммерческой ставке и делаем это за счет театральной студии. До 14 декабря там занимаются дети, а потом, до 15 января, это будет запрещено. Поэтому 80% нашего дохода мы теряем, - говорит художественный руководитель Тигран Сааков. - И как дальше оплачивать аренду – не ясно. Если продлят ограничения, то из помещения придется съезжать.

Выкарабкаться театры пытаются кто как может: организовывают и онлайн-курсы, проводят платные онлайн-спектакли. Тем не менее, все это оказывается каплей в море.

КСТАТИ

В Петербурге порядка 80 негосударственных театров. Большинство из них не имеет собственных площадок и вынуждены их арендовать. Напомним, что по новым ограничениям с 4 декабря театры не могут посещать зрители младше 16 лет. Отменяется возможность фактического превышения 25% наполняемости зрительного зала, если до момента публикации предыдущего постановления (18 ноября) было продано большее количество билетов. С 30 декабря по 10 января театры не будут работать.