Депутата поймали на хищении железнодорожных рельс в Ленинградской области

Депутата Ленобласти поймали на краже рельс Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат муниципального образования Лебяженское городское поселение в Ленинградской области попался на воровстве. В понедельник, 7 декабря 2020 года, от бдительных жителей Ломоносовского района поступило сообщение в полицию о том, что какие-то мужчины таскают железные балки на перегоне железнодорожной станции "Лебяжье - Краснофлотск". Наряд МВД немедленно выехал на место для проверки.

Парламентария и его подельника задержали в лесу с поличным / Фото: СЗСУ на транспорте

- В сообщении говорилось, что двое мужчин в лесополосе на перегоне железнодорожных станций "Лебяжье - Краснофлотск" в Ломоносовском районе осуществляют хищение железнодорожных рельс. При выезде на место, сотрудниками полиции была задержана группа лиц с поличным, - сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Оказалось, что один из задержанных - действующий депутат совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение. В связи с этим материалы дела были направлены в следственный комитет.

На данный момент ведутся проверки, опрашиваются свидетели, чтобы установить всех участников преступления. После проверки будет принято решение.