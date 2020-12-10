Будет мокрый снег и морось, которая замерзнет: главный синоптик рассказал про «ледяной дождь» в Санкт-Петербурге

В Петербурге может пройти "ледяной дождь", но не сильный. Фото: Артем КИЛЬКИН

Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о «ледяном дожде» в городе и области, о котором ранее предупреждали метеорологи и, с их подачи, МЧС. По словам Александра Колесова, такого научного названия это явление не имеет, но некоторые обледенения могут возникнуть вечером и ночью пятницы.

- Во второй половине дня 11 декабря ожидается мокрый снег, переходящий в морось. К вечеру будет подмораживать и влага начнет застывать. Перейдет в гололедные явления. То есть начнет намерзать на дорогах, проводах, деревьях и т.д. Однако критического ничего не будет, - рассказал «КП-Петербург» синоптик.

Напомним, что по прогнозу от МЧС, «ледяной дождь» может накрыть Ленинградскую область в пятницу. По другим данным, явление идет сразу в три региона: Ленинградскую, Псковскую и Новгородскую области.

Удар стихии ждут в пятницу и выходные, а сильное обледенение может вызвать обрыв проводов и перебои с электричеством.

Однако в Петербурге подобного произойти не должно. Внимательность и осторожность потребуется во основном от водителей - дороги могут превратиться в каток.