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«Комсомольская правда» совместно с ведущими экспертами питерской индустрии красоты провела круглый стол на тему: «Курс на красоту и молодость: возможности и перспективы современной косметологии и пластической хирургии в Санкт-Петербурге».

О трендах в косметологии и пластической хирургии, о преимуществах инъекционной контурной пластики и о том, насколько опасна «серая» косметология, рассказали ведущие специалисты Санкт-Петербурга.

Спикерами мероприятия выступили:

главный врач отделения косметологии Института красоты «ГАЛАКТИКА» Богатенков Алексей Игоревич;

главный врач клиники Немецких Медицинских Технологий «GMT Clinic», дерматолог, косметолог Голубева Марина Сергеевна;

заведующая отделением дерматологии и косметологии клиники им. Н.И. Пирогова, врач-дерматовенеролог, косметолог Лопаткина Марина Александровна;

владелец и главный врач клиники «Модифик», врач дерматолог, косметолог Мелешко Алиса Николаевна;

руководитель Северо-Западного медицинского учебного центра постдипломного образования, учредитель и руководитель сети клиник «Клиника доктора Груздева», врач дерматолог, хирург, косметолог Груздев Денис Анатольевич;

ведущий пластический хирург клиники им. Пирогова, доцент кафедры пластической хирургии университета им. И.П. Павлова Сухопарова Елена Петровна.

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