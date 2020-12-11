Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 11 декабря 2020 года: Инструкция по вызову «санитарного» такси на КТ и число вакцинированных от инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 11 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 11 декабря 2020 года. За прошедший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 774 человек. Число вакцинированных от COVID-19 по-прежнему невелико – всего 270 медработников, из которых лишь 70 сделали прививку полностью, то есть в два этапа. Старт масштабной кампании по вакцинации населения назначен на 2021 год.

- Всего с начала пандемии в городе медики выявили COVID-19 у 163 163 человек. Умерли от инфекции 6 109 горожан (+79 за сутки), а выздоровели 91 808 (+1 918), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петербургские ученые обнаружили крайне любопытное свойство COVID-19, которое до этого было неизвестно. Оказалось, что из-за инфекции могут «проснуться» некоторые «спящие» хронические заболевания. В первую очередь медики говорят, как бы странно ни звучало, о... хламидиозе.

В Смольном высказались о новогодних рейдах по увеселительным заведениям. Нарушителей уже ищут с помощью соцсетей, особенно тех, кто организует подпольные корпоративы. К слову, создатели резонансной «карты сопротивлений» общепита, открыто выступившие против запретов по коронавирусу, удалили сайт и сообщили, что власти их услышали.

Комздрав назвал инструкцию по вызову «санитарного» такси для поездок на КТ. Бесплатная услуга заработала в Северной столице с 10 декабря. От больных COVID-19 не потребуется делать ничего лишнего, потому что машину уполномочен вызывать только лечащий врач. При этом медик должен предоставить водителю направление на томографию.

Что касается Ленобласти, то общее число зараженных инфекцией за все время пандемии в 47 регионе составляет уже 19 083 человек, из них у 218 коронавирус выявили за прошлый день. Полностью выздоровели 15 369 (+520), а умерли 167 (+3).