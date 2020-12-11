Александр Дрозденко пополнил Википедию сведениями об областных символах

Вносить новые данные в интернет-энциклопедию может каждый, и глава 47-го региона воспользовался этой возможностью. Фото: Инстаграм.

45 процентов жителей Ленинградской области не знает слов гимна региона. Об этом у себя на странице в Инстаграме рассказал губернатор Александр Дрозденко. Он в свою очередь сделал такой вывод на основании опроса, который провел в соцсети.

Эту тему губернатор поднял неспроста: 9 декабря ленинградцы отметили День герба, флага и гимна 47-го региона.

- Этот день наполняет наши сердца чувством патриотизма и гордости за ленинградскую землю, объединяет в стремлении внести свой вклад в ее будущее, - такими словами поздравил губернатор жителей региона с праздником.

Напомним, свой гимн появился у Ленобласти в 2014 году, причем комиссию по выбору слов и мелодии тогда возглавил худрук Мариинского театра Валерий Гергиев. В то же время появилась новая традиция - исполнять гимн перед началом заседаний местного правительства.

Повысить эрудированность всех, кто интересуется историей и культурой Ленобласти, Дрозденко решил нетривиальным путем. Он лично добавил интересные факты о деталях герба и флага на страницу региона в Википедии.

- Там очень скупое описание, - говорит Дрозденко. - Но новые данные может добавить любой гражданин, и я это сделал. А еще дал поручение открыть в Википедии отдельную страницу о гимне.

Теперь все желающие могут узнать, что официальный гимн региона - композиция «Семья ленинградская». Музыку на стихи Михаила Лейкина написала Светлана Миронова.

Герб Ленинградской области был утвержден в 1997 году. Это перекрещенные якорь и ключ на синем фоне, а над ними - зубчатая стена. Ключ символизирует окно в Европу - именно через Ленинградскую область Россия получила выход к Балтийскому морю. Якорь - это морские порты, а зубчатая стена - крепости. Цвета герба, кстати, так же, как и цвета областного флага, - красный, синий и белый, - перекликаются с цветами флага России.

Кстати, о флаге. Волны на нем обозначают расположение Ленобласти на берегу Финского залива, а также множество водоемов - 1,8 тысячи озер и более 25 тысяч рек.