Смольный - о новогодних ограничениях на Новый год: «Возможно, отменим сразу несколько»

В Смольном пояснили, при каких условиях будут смягчать «коронавирусные» ограничения в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

У петербуржцев появился шанс встретить Новый 2021 год в привычном формате – как минимум в плане похода в кафе или ресторан на праздничный ужин. Смольный прорабатывает вопрос отмены части «коронавирусных» ограничений, введенных ранее. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказал заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

- Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - отметил Ситов. – Сейчас нам удалось достичь некой стабилизации. Но эта стабилизация шаткая: у нас по-прежнему малый запас коек, система здравоохранения испытывает серьезное давление. Вместе с тем у нас еще есть время – до 25 декабря. Поэтому какие-то положительные изменения возможны.

По словам чиновника, Смольный находится в постоянном контакте с петербургским бизнес-сообществом и Роспотребнадзором. Тем не менее сказать, в каком порядке будут отменять ограничения, если позволит обстановка, пока нельзя.

- Я был бы рад дать четкий структурированный ответ на этот вопрос, - отметил Ситов. – Но на данный момент это, к сожалению, невозможно. Может быть, они будут отменяться не по одному, а сразу блоками, в зависимости от того, какие ограничения наиболее существенны для бизнеса. Чтобы это понять, нужно еще немного подождать и понаблюдать за динамикой развития эпидемии.

В Петербурге по-прежнему малый запас коек для пациентов с ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато уже понятно, чего ожидать с высокой долей вероятности не стоит. По словам зампреда комитета по промышленности, ресторанам, барам и кафе вряд ли разрешат работать в ночное время в период новогодних каникул.

- Дело в том, что этот запрет – не наше петербургское изобретение, а рекомендация главного санитарного врача России Анны Поповой, - объяснил Ситов. – Он действует во всех регионах без исключения. И чтобы его отменить или смягчить, потребуется согласование федеральной службы Роспотребнадзора. Вместе с тем представители ресторанного сообщества, также присутствовавшие на пресс-конференции, отметили, что готовы в случае необходимости усилить внутренние меры безопасности. Так, исполнительные директор объединения «Рестоград» Александр Ружинский заявил, что в заведениях могут начать чаще измерять температуру сотрудникам, а также жестче контролировать соблюдение санитарной дистанции.

Напомним, неделю назад в Санкт-Петербурге часть рестораторов объявили, что не будут соблюдать ограничения, введенные Смольным, и создали «Карту сопротивления». Однако пыл «оппозиции» быстро угас – спустя пару дней «Карта сопротивления» перестала существовать. Ее просто удалили с сайта.

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