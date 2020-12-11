Сильный снегопад в Санкт-Петербурге вечером 11 декабря 2020 года: На дорогах гололедица и 8-балльные пробки

Снегопад и гололедица создали коллапс на дорогах Петербурга вечером 11 декабря Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Карта Северной столицы вся окрасилась в красный свет из-за жестких пробок. Сильный снегопад в Санкт-Петербурге вечером 11 декабря 2020 года, а также дороги, превратившиеся в каток, стали причиной множества аварий. Пробки в городе на 17 часов оценивается в 8 баллов, а это еще не конец рабочего дня.

- В Санкт-Петербурге 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время в пятницу. Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 20 часам достигнут 4 баллов, - сообщили в сервисе "Яндекс".

Самая длинная пробка с 16 часов наблюдается на внутренней стороне КАД. Автомобили стоят вереницей в 10,8 километров от Шафировского проспекта до реки Оккервиль. Второе место занимает 8-километровая пробка на внешней стороне КАД от Рябовского шоссе до Токсовского шоссе.

Машины заносит на дорогах даже на зимней резине Фото: СОЦСЕТИ

Также в городе стоят ЗСД в районе Богатырского проспекта, весь Невский проспект в сторону площади Восстания, Лиговский проспект, набережные, а также многие другие популярные магистрали города.

Из-за гололедицы на Комендантском проспекте, после съезда с КАД, перед Парашютной развернуло и вынесло с дороги автовоз.

Очень жестко занесло на КАД водителя "Тойоты". Автомобилист ехал по дороге как раз после ледяного дождя. Машину начало вести по трассе, в итоге она развернулась и врезалась в отбойник. По предварительным данным, водитель в порядке.

Порядка 5-6 машин разбились на внутренней стороне КАД на участке от Колтушского до Мурманского шоссе. Водителей все также занесло на гололеде.