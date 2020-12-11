Петербуржцев призывают помочь маленькой деревенской библиотеке в Повалихино

Акцию запустили сотрудники Библиотеки роста и карьеры (БИРО) Московского района. Фото: предоставлено организаторами.

Ситуация с библиотечным фондом в деревнях, конечно, не радужная. Одно из таких мест находится в Костромской области, в маленькой деревне Повалихино. Помочь коллегам вызвались сотрудники Библиотеки роста и карьеры (БИРО) Московского района. Они запустили акцию по сбору книг для Повалихино.

- Мы признательны всем, кто уже пожертвовал книги, и приглашаем остальных присоединиться к сбору. Приносите книги любимые, классные, глубокие, теплые, уютные, про которые обязательно надо узнать, которые отрываете от сердца или отдаете с радостью, - говорит директор БИРО Надежда Орлова. - Приносите даже то, что надоело, не понравилось, так и не дошли руки. Те книги, из которых уже выросли, а, может, до которых так и не доросли. Обещаем, что каждая книга пройдет через карантин, а потом займет свое место в нашей общей посылке для Повалихинской библиотеки. Если вы соблюдаете изоляцию, или у вас много книг, которые вы не можете привезти нам – напишите в паблик вк: https://vk.com/birospb, и мы приедем за ними. Давайте добавим нотку волшебной дедморозовщины в пандемичную жизнь.

Фото: предоставлено организаторами.

Петербург – читающий город и культурная столица, а книги в наших шкафах хватит на сотни деревенских библиотек. Недаром в библиотеках города есть отдельный штамп со словами «пожертвование» - так маркируются книги, которые приносят читатели.

Книги принимают в Библиотеке роста и карьеры на Московском проспекте, 150 каждый день с 12:00 до 20:00.