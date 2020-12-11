«Сокровища Петербурга»: Во Дворце Безбородко пройдет парад подарков к Новому году

Выставка пройдет 17-20 декабря. Фото: предоставлено организаторами.

Накануне праздников времени и денег всегда не хватает. Чтобы найти по-настоящему хорошие подарки по выгодным ценам, придется объездить весь город. Так было раньше, но не в этом году.

С 17 по 20 декабря ведущие производители ювелирных украшений и новогодних подарков представят свою продукцию на выставке «Сокровища Петербурга». В Музее Связи имени Попова (Дворец Безбородко) на Почтамтской ул., д. 7, рядом с Исаакиевской площадью будет собрано все, что ищет каждый из нас перед Новым Годом: от сувениров для коллег и соседей до ценных подарков для родных и близких, а также сладости и угощения, домашний декор и приятные мелочи.

Помимо широкого ассортимента гостей выставки ждет много радостных сюрпризов, развлечения для всей семьи, розыгрыш призов, новогодний квест для детей.

Фото: предоставлено организаторами.

На 1 этаже Музея, в двух Атриумах разместятся 200 ювелирных компаний и авторов, которые представят большой выбор украшений по низким ценам и с новогодними скидками. Такие цены не встретишь в обычном розничном магазине. Вы найдете классические украшения от известных производителей из Санкт-Петербурга, Москвы и Костромы, изделия с легендарными бриллиантами из Якутии, дизайнерские украшения, ювелирные вставки, калининградский янтарь, грузинский гагат, кубачинское серебро, украшения с эмалью, финифть; камнерезную пластику и многое другое. Если Вы мечтаете об эксклюзивных ювелирных украшениях ручной работы и вам не подходят ювелирные изделия из серийного производства, ищете оригинальные авторские работы, желаете, чтобы украшение оставалось у Вас единственным в своём роде, то выставка «Сокровища Петербурга» станет для вас настоящим подарком! Сразу 30 стендов будут представлять авторские украшения ювелиров и дизайнеров со всей страны.

На 2 этаже Дворца Безбородко расположится «Вселенная подарков». Творческие студии и независимые производители порадуют посетителей самым большим в городе выбором подарков, сувениров, игрушек, открыток и рождественских композиций из самых разнообразных материалов. Если вам по душе лакомства – к вашим услугам широчайший ассортимент сладких подарков. И это далеко не все.

А ЧТО ЕЩЕ?

- новогодний квест для детей с профессиональными аниматорами. Ежедневно с 17 по 20 декабря каждый час с 11 до 19.00;

- бесплатные экскурсии с рассказом об истории дворца видного деятеля времён Екатерины II канцлера Александра Андреевича Безбородко. Ежедневно в дни работы выставки в 12.00, 15.00 и 17.00;

- розыгрыш ценных призов ежедневно в 18.00.

- бесплатная экспертиза камней и украшений от геммолога.

- ремонт ювелирных украшений и бус прямо на выставке.

НА ЗАМЕТКУ

Место: Дворец Безбородко (Музей Связи им. Попова), Почтамтская улица, 7.

Дата/время: 17 - 20 декабря, 11.00-20 00.

Бесплатный пригласительный билет можно получить по ссылке: https://expospb.com/ticket/

Дополнительная информация на официальном сайте выставки: www.expospb.com

и по телефону +7 (812) 309-84-74.