Умер известный сексолог и доктор медицинских наук Лев Щеглов

На 75 году жизни скончался известный российский сексолог Лев Щеглов. Фото: Александр КИРИЛЛОВ

Умер известный секс-просветитель и доктор медицинских наук Лев Щеглов. Он ушел из жизни на 75 году жизни. Ранее Льва Моисеевича срочно госпитализировали в реанимацию с коронавирусом .Инфекция поразила больше 80% его легких. Вести о скоропостижной кончине Щеглова сообщили в официальной группе профессора во «Вконтакте». Также трагическую весть подтвердили многие ученики и друзья сексолога в соцсетях.

Лев Моисеевич был частым гостем "Комсомолки". Фото: Андрей ГАШЕВ

- Мой научный руководитель, учитель и друг Лев Щеглов умер сегодня в красной ковидной зоне МСЧ 122 Санкт-Петербурга. Я любил тебя и всегда буду помнить, - написал ученик Щеглова Дмитрий Запольский в Facebook.

- Проклятый ковид... Последние дни был уже на аппарате ИВЛ, но мы надеялись на пусть и малые, но все-таки шансы... Светлая память... Дорогой Лев, как больно... – сообщил трагическую новость в своих соцсетях депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

По сей день у Льва Щеглова была армия фанатов, а его книги читали все возраста. Фото: vk.com/levsheglov

Лев Щеглов запомнился советским людям благодаря передачам на телевидении, где он вел рубрику о сексе и говорил на, казалось бы, табуированные темы. В 90-х он появлялся в «Адамовом яблоке», а в нулевых обзавелся своей собственной ночной программой «Спросите у доктора Щеглова». После этого врач написал не одну книгу о сексе и психотерапии, а также стал президентом Национального института сексологии. Благодаря ему, пожалуй, десятки тысяч советских и российских граждан избавились от предрассудков, обрели гармонию и счастье в личной жизни.

- О проблеме в сексе раньше говорили оглядываясь. У меня был первый кабинет сексолога в Ленинграде, так люди приходили на прием в черных очках, чуть ли не в париках. Сейчас молодежь другая, на тему секса говорит свободно, но и глубина ушла, - так Лев Моисеевич оценивал развитие полового воспитания в 2013-м году в интервью «Комсомолке».

Много лет Лев Щеглов был одним из самых любимых гостей в редакции «КП» и особенно на радио. Выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям доктора.