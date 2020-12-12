Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 12 декабря 2020 года: Шанс на отмену ограничений и антирекорд по числу школьных классов на карантине

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 12 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 12 декабря 2020 года. За минувший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 779 человек. При этом по версии группы ученых, уже больше 1 миллиона петербуржцев переболели COVID-19 с начала пандемии, но, конечно, по официальной статистике все не так.

- Всего с начала пандемии в городе медики выявили инфекцию у 166 942 человек. Умерли от COVID-19 6 178 горожан (+69 за сутки), а выздоровели 94 188 (+2 380), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Смольном не исключили вероятность отмены новогодних ограничений по инфекции. Сейчас чиновники отмечают стабилизацию по заболеваемости в городе. По словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, нужно еще немного подождать для новых решений. Однако власти однозначно говорят, что отмены запрета на ночную работу баров, ресторанов и кафе не будет.

Тем временем в Санкт-Петербурге наконец-то вакцинировали от коронавируса не только медиков. Однако до рядовых горожан прививка в этом году не дойдет. Пока что вакцину получили больше 450 военнослужащих. Зато бесплатные препараты от COVID-19 уже дошли до 19 тысяч больных, которые лечатся дома.

Рекордное количество школьных классов оказались на карантине в Северной столице. Все дети учатся дистанционно из-за вспышек коронавируса или ОРВИ. Однако паниковать не стоит – это всего лишь 3 процента от общего числа школьных классов.

Что касается Ленобласти, то общее число зараженных инфекцией за все время пандемии в 47 регионе составляет уже 19 299 человек, из них у 216 коронавирус выявили за прошлый день. Полностью выздоровели 15 947 (+578), а умерли 167.