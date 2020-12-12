Замужние до 55: Кто из петербурженок примет участие в конкурсе «Миссис Вселенная-2020»

В конкурсе красоты для замужних «Миссис Вселенная-2020» принимает участие петербурженка Мария Резник. Фото: mrsuniverseltd.com

В финал международного конкурс красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная-2020» (Mrs. Universe 2020) попали с десяток русских красавиц. Среди них есть и четыре петербурженки. Всего участниц из разных стран мира – 88. В этом году все они поборются за титул в онлайн-формате: именно так решили проводить конкурс красоты из-за пандемии коронавируса. Из петербурженок в «Миссис Вселенной-2020» участвуют врач-гинеколог, психолог, певица и кандидат наук. Все они, конечно, уже титулованные красавицы. Расскажем о каждой чуть подробнее.

Совсем недавно Мария Резник получила титул «Миссис классик 2020» в Санкт-Петербурге для замужних матерей. У обворожительной брюнетки есть сын-подросток. А так 44-летняя гинеколог рассказывала о себе на одном из конкурсов красоты ранее:

– Я оперирующий врач акушер-гинеколог более, чем с 20-летним стажем. Последние 10 лет я заведую отделением гинекологии в одном из крупнейших стационаров нашего города. Вместе с моей замечательной командой врачей-профессионалов мы решаем самые сложные проблемы женского здоровья, требующие серьезных хирургических вмешательств.

Мария Резник по профессии врач-гинеколог. Фото: скриншот видео / mrsuniverseltd.com

Еще одна участница – 38-летняя жительница Сестрорецка Александра Вилюмовская. В 2019 году она стала IV Вице-Миссис Санкт-Петербург, а также завоевала титул «Королева сцены». Родом Александра из Эстонии и на международном конкурсе этого года представляет страны Балтии. Кроме того, петербурженка известна как певица: она является солисткой и продюсером музыкального проекта ЛОТОS. А еще – воспитывает дочь.

Певица Александра Вилюмовская тоже поборется за титул. Фото: mrsuniverseltd.com

Выступает на международном конкурсе и 35-летняя петербурженка Анна Кудрявцева-Сирадзе. В 2014-м она завоевала титулы «Миссис Балтия» и «Миссис Ленинградская область». А в 2015-м триумфом стали титулы «Миссис Земной шар» и «Вторая вице-миссис Мира - 2015». Анна также является мамой очаровательной дочки. И к слову, имеет образование психолога.

У Анны Кудрявцевой-Сирадзе уже есть немало титулов. Фото: mrsuniverseltd.com

Петербуржцы могут поболеть и за 55-летнюю Наталью Гонтареву. Женщина стала одной из финалисток конкурса «Миссис Санкт-Петербург» в этом году. Теперь же решила попробовать свои силы на более высоком уровне. На «Миссис Вселенной» по условиям Наталья представляет Кубань и Краснодар. У женщины есть двое детей – 26-летняя дочь и 15-летний сын, а еще она является кандидатом наук в области биофизики.

Наталья Гонтарева - тоже участница из Петербурга. Фото: mrsuniverseltd.com

Поскольку конкурс проходит в онлайн-формате, участницы также подготовили видеооткрытки с рассказом о себе. Их можно увидеть на сайте проекта. Там же можно проголосовать за понравившуюся красавицу. Финал проходит с 1 по 24 декабря.