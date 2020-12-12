РПЦ просит передать ей музейные помещения на территории Александро-Невской лавры

РПЦ просит передать ей музейные помещения Александро-Невской лавры. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургская епархия Русской православной церкви просит город передать ей в безвозмездное пользование помещения на территории Александро-Невской лавры. А именно – Благовещенскую церковь. Об этом стало известно из опубликованной 10 декабря на сайте комитета имущественных отношений (КИО) заявки от религиозной организации. В Смольный обратился митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Помещения епархия просит передать в пользование сразу на 100 лет.

– Испрашиваемые нежилые помещения относятся к храму святого благоверного князя Александра Невского, расположенному на втором этаже в здании Благовещенской церкви с усыпальницей Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, – говорится в письме.

Благовещенская церковь находится в ведении Музея городской скульптуры. Фото: lavra.spb.ru

Сейчас церковь находится в ведении Государственного музея городской скульптуры, включая верхний храм на втором этаже. Именно эти помещения и просят в епархии. В нижней части Благовещенской церкви расположена знаменитая усыпальница. Там были погребены члены царской фамилии и представители дворянских родов. И здесь же находится и могила великого полководца Александра Суворова. Сама церковь – первое каменное сооружение Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Заложена она была в 1717 году.

В Благовещенской церкви расположена знаменитая усыпальница. Фото: lavra.spb.ru

Исходя из письма, помещения нужны для «деятельности епархии, определенные ее уставом». То есть не исключено, что там могут возобновить службы. Что касается решения о передаче помещений РПЦ, пока КИО своего ответа на озвучил. В письме Митрополит ссылается на Федеральный закон от 30.11.2010 №327 о церковном имуществе.

Напомним, что ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг помещений на территории Александро-Невской с министром культуры Ольгой Любимовой и отметил, что здания необходимо вернуть РПЦ.

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