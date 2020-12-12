«Он был визитной карточкой Петербурга»: Телеведущий Алексей Лушников о профессоре и сексологе Льве Щеглове

На 75-м году жизни скончался известный российский сексолог Лев Щеглов. Фото: Андрей ГАШЕВ

Петербург скорбит об ушедшем профессоре Льве Щеглове. Доктор медицинских наук, известный секс-просветитель скончался на 75-м году жизни в одной из больниц Петербурга. Несколько дней назад он был госпитализирован в реанимацию с коронавирусом. Родные, друзья, коллеги, поклонники надеялись на то, что Лев Моисеевич выкарабкается. Однако 11 декабря пришла новость о его скоропостижной смерти. Как о близком родственнике вспоминает о Лве Щеглове его друг, телеведущий, публицист Алексей Лушников.

– Мы с ним знакомы 25 лет, мы часто были вместе в самых разных ситуациях – дни рождения, юбилеи, Новый год, другие праздники, эфиры. Это очень близкий человек, как член семьи. Мне очень сложно, – поделился с «КП-Петербург» Алексей Лушников.

Он также рассказал, что Лев Моисеевич был тем человеком, кто объединял самых разных людей – по профессии, возрасту, по взгляду на жизнь.

– Лева мог их всех объединить за одним столом, это очень редкое качество. Теперь очень большая часть компании, всех этих людей вряд ли сможет без него общаться, – добавляет телеведущий.

Для многих Лев Щеглов был ориентиром – и в профессиональной деятельности, и как человек, который имеет очень твердую гражданскую позицию.

– Это незаурядный, ярчайший, остроумный человек. Очень точный в своих формулировках. Лев – это некая визитная карточка Петербурга, которой он стал с его комментариями, реакциями на общественно значимые процессы, происходящие в стране и в городе. Можно быть с ним согласным или несогласным, но то, что он являлся человеком с четко выраженным мнением, это очень важно. И конечно, он из тех людей, кто стал в свое время нравственным ориентиром, – говорит Алексей Лушников.