Рабочий погиб результате хлопка на нефтяном месторождении в НАО

Хлопок газа произошел на нефтяном месторождении имени Требса в НАО. Фото: Артем КИЛЬКИН

На нефтяном месторождении имени Требса в Ненецком автономном округе в субботу, 12 декабря, произошел хлопок газа, сообщают в региональном МЧС. На место незамедлительно прибыли спасатели. По предварительной информации, на одном из крупнейших нефтяных месторождений страны произошла разгерметизация рукава высокого давления, в результате этого погиб один из рабочих.

Также по предварительным данным, еще трое работавших на скважине людей пострадали. Они получили травмы различной степени тяжести. Им уже оказывают помощь медики. Информация об их состоянии уточняется.

Отмечается, что нефтеразлива на месторождении удалось избежать, скважина же заглушена. В причинах произошедшего будут разбираться специалисты.

Нефтяное месторождение Требса (другое его название - Варкнавтское месторождение) было открыто в 1987 году. Находится оно в 220 километрах от административного центра автономного округа - Нарьян-Мара.