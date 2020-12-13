Не только коронавирус: названы причины, из-за которых на 15 % выросла смертность в Санкт-Петербурге

Смертность в Санкт-Петербурге выросла на 15,3 %. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медицинская статистика в последнее время не радует. Так, согласно отчету городского комитета по здравоохранениею, опубликованному в минувшую субботу, 12 декабря, за неполный 2020-й год смертность в Санкт-Петербурге выросла на 15,3 %. Постарался, конечно, и новый коронавирус, эпидемия которого обрушилась на Северную столицу весной – но все-таки не только он.

Среди основных причин - сердечные заболевания и новообразования. Фото: Артем КИЛЬКИН

- По данным за январь-декабрь 2019-го года основными причинами смертности были сердечные заболевания, новообразования, а также травмы, отравления и некоторые иные воздействия внешних причин, - уточнили в ведомстве. – Если мы обратимся к статистике за январь-декабрь 2020-го года, то увидим, что картина изменилась. Первые две позиции по-прежнему занимают болезни сердечнососудистой системы и новообразования, а вот третью занял COVID-19. Травмы и отравления находятся на четвертой.

При этом, разумеется, смертность подскочила не только в Санкт-Петербурге. Приростом летальных исходов среди местного населения в этом году отметились Пензенская область (19,3%), Татарстан (18,0%), Ямало-Ненецкий округ (17,0%), Чувашская Республика (16,7%), Москва (16,7%), Самарская (16,5%) и Липецкая области (15,3%). Лидерами же печального рейтинга стали Чеченская республика (там смертность выросла на 34,9%), Ингушетия (33,3%) и Дагестан (30,4%).

Подскочила смертность не только в Санкт-Петербурге - рекорд, в частности, был зафиксирован в Чеченской республике, Ингушетии и Дагестане. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним: ранее журналисты (и в том числе журналисты «КП-Санкт-Петербург» неоднократно обращали внимание на то, что статистика смертности от коронавируса, предоставляемая городским оперштабом, расходится с данными Росстата. Однако, как выяснилось в дальнейшем, дело было вовсе не в махинациях с данными, а в особенностях подсчета.