Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 13 декабря 2020 года: заболеваемость снова снизилась

Заболеваемость в городе пусть медленно, но все же снижается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус SARS-CoV-2 упорно не желает покидать Северную столицу. Однако не может не радовать тот факт, что динамика заболеваемости явно замедлилась. Так, количество заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 13 декабря 2020 года составило 3 768 человек – на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию инфекции.

- Всего в России по состоянию на 13 декабря было выявлено 28 080 случав заражения, - уточнили в оперштабе. – Совокупное количество инфицированных с начала эпидемии составило 2 653 928. В Санкт-Петербурге с начала эпидемии зарегистрировано 174 486 случаев заболевания.

Снизилось и количество смертей – если 12 декабря было зарегистрировано 79 летальных исходов, то 13 декабря – уже 67. Вместе с тем количество выздоровлений тоже снизилось: с 2 369 до 2 151.

В соседней Ленинградской области ситуация тоже, в целом, стабильная: 219 заболевших против 217 выявленных случаев сутками ранее. Количество выздоровлений резко упало – с 643 до 386, а вот количество смертей осталось неизменным – и вчера и сегодня оперативный штаб зарегистрировал пять летальных исходов.

Отметим, что Санкт-Петербург по-прежнему занимает вторую строчку в общем списке городов по уровню заболеваемости. Опережает его лишь Москва. На третьем и четвертом месте – Московская и Нижегородская области.

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