«Не пошла домой, потому что боялась, что мама будет ругать за плохие оценки»: двое мужчин заманили 11-летнюю девочку на заброшенную стройку в Ленинградской области

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткая история со счастливым концом развернулась в минувшую субботу, 12 декабря, в деревне Горбунки Ломоносовского района Лениниградской области. Из школы домой не вернулась 11-летняя Екатерина (имя изменено – прим.ред.). Как выяснилось впоследствии, двое мужчин силой утащили девочку на заброшенную стройку. Об инциденте «КП-Санкт-Петербург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- По словам самой девочки, после выхода из школы пошла к заброшенной стройке, расположенной неподалеку от дома, и присела на камни возле стройки, так как не хотела идти домой по причине того, что получила плохие оценки и боялась, что ее будут ругать, - уточнил источник. - В то время, когда Анастасия сидела на камнях к ней подошли четверо неизвестных ей мужчин, двое из которых предложили пойти с ними на стройку. Эти двое мужчин взяли ее за куртку руками, посадили на первый этаж стройки и повели с собой вглубь строящегося здания, где поднялись на третий этаж

После этого интерес компании к ребенку пропал: они пошли дальше, а она без особых проблем спустилась на землю и побежала домой. Предварительно никаких больше противоправных действий с девочкой не совершали. По факту случившегося ведется проверка.