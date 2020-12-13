Самодельную бомбу в коробке из-под сока нашли в примерочной магазина одежды в Санкт-Петербурге

Специалисты направили находку в экспертно-криминалистический центр. Минеру грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жуткая находка заставила в минувшую субботу, 12 декабря, изрядно поволноваться сотрудников торгового центра «Академический» на проспекте Науки. Как рассказал «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органов, в примерочной магазина одежды сотрудник обнаружил подозрительный предмет: продырявленную картонную коробку из-под сока, от которой исходил резкий запах горюче-смазочных материалов.

- На место оперативно прибыла команда разминирования, - уточнил источник. – В ходе дальнейших работ было установлено, что в коробке находится жидкость зеленого цвета, два воспламенителя, батарейки, а также провода, которыми вся конструкция подключалась к часам-будильнику.

Опасный предмет направили в экспертно-криминалистический центр, магазин и прилегающую территорию осмотрели на предмет дополнительных «сюрпризов». К счастью, больше ничего не нашлось. В отношении неизвестного «минера» возбудили уголовное дело по статье 30 УК РФ – «Приготовление к преступлению» - и статье 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до пяти лет лишения свободы. Правда, найти подозреваемого, судя по всему, будет не так просто – как показала проверка, магазин, где обнаружили устройство, не охраняется и не оборудован камерами видеонаблюдения. Зато в распоряжении полицейских есть отпечатки пальцев - а значит, наказание будет неотвратимо.