«Чудесные малыши»: пользователи соцсетей пришли в восторг от фотографий петербургских нерп на зимней прогулке

Нерпята Крошик и Шлиссик в очередной раз стали звездами социальных сетей. Фото: https://vk.com/sealrescue

Две самые популярные в Санкт-Петербурге (а может и в России – кто знает) кольчатые нерпы Шлиссик и Крошик вновь стали звездами соцсетей. В группе «Спасение тюленей» ВКонтакте» появились фотографии прогулки ластоногих «постояльцев» по первому уверенному снегу. Появились – и сразу же привели всех интернет-зрителей в полный восторг.

- Малыши любимые! Как у вас хорошо им в центре! – написала петербурженка Ольга Иванушкина. - Домашние нерпы на прогулке! А Крошик король усов, они у него очень пышные!

Шлиссика еще можно поднять на руки. Крошика - уже с большим трудом. Фото: https://vk.com/sealrescue

- Божечки.... я на них налюбоваться не могу!!!!! – поддержала ее другая пользовательница группы, Лариса Барышева. - Почему же они такие сладкие?

Отметим, впрочем, что «малыши» - не совсем правильное слово. Избавленные от необходимости самостоятельно добывать пропитание и бороться с разными жизненными невзгодами, Крошик и Шлиссик упорно стремятся принять самую гармоничную на свете форму – шарообразную. Вес Крошика, например, приближается к сорока килограммам. Шлиссик пока вполовину легче, но лиха беда начало.

Пользователи соцсетей принялись делать мемы с любимыми "малышами". Фото: https://vk.com/sealrescue

Оба нерпенка когда-то потеряли свои семьи, но были спасены неравнодушными людьми и отправлены в центр «Спасения тюленей» в поселке Репино. Там они прошли курс реабилитации, окрепли, но возвращаться на вольные хлеба не захотели – предпочли остаться у волонтеров и регулярно радовать нас умилительными фотографиями.