Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 13 декабря 2020 года: новое снижение заболеваемости и острая нехватка донорской крови в больницах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 13 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости настраивают на более-менее оптимистичный лад. Динамика заболеваемости в Северной столице в последние несколько дней заметно снизилась: теперь в день прибавляется всего по несколько случаев заражения, а не по несколько десятков, как это было ранее. Так, по состоянию на 13 декабря в городе выявили 3 768 человек – на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщил оперативный штаб по противодействию инфекции.

- Всего в России по состоянию на 13 декабря было выявлено 28 080 случав заражения, - уточнили в оперштабе. – Санкт-Петербурге с начала эпидемии зарегистрировано 174 486 случаев заболевания.

Снизилось и количество смертей – если 12 декабря было зарегистрировано 79 летальных исходов, то 13 декабря – уже 67. Вместе с тем количество выздоровлений тоже снизилось: с 2 369 до 2 151.

Актуальные данные на 13 декабря 2020 года. Фото: Яндекс.Коронавирус

В соседней Ленинградской области ситуация тоже, в целом, стабильная: 219 заболевших против 217 выявленных случаев сутками ранее. Статистика смертей замерла на месте – пять летальных исходов вчера и пять сегодня.

Вместе с тем до конца эпидемии еще далеко, и она продолжает влиять на повседневную жизнь горожан. Так, с начала декабря в Санкт-Петербурге выявили 100 нарушений «коронавирусных» ограничений и запретов – в основном по поводу масок и перчаток, а также отсутствия QR-кодов, дающих право на работу в пандемию. Кроме того, городские больницы заявили об острой нехватке донорской крови – особенно критичной она может стать на новогодних выходных, когда по традиции резко вырастет количество разнообразных травм и обострений хронических заболеваний.