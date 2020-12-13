«Нагрузка на медиков предельная»: Санкт-Петербург установил рекорд по госпитализациям за всю историю эпидемии

За прошлую неделю в ковидные стационары отправили 5 785 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Исторический максимум госпитализаций в «ковидные» стационары был зарегистрирован на днях в Санкт-Петербурге. Всего за неделю на больничные койки отправилось 5 785 человек – больше, чем когда бы то ни было за всю историю эпидемии.

- На 13 декабря пришлось 886 госпитализаций взрослых, на 12 - 893, на 11 - 881, на 10 - 850, на 9 декабря - исторический максимум - 933, на 8 декабря - 612, на 7 - 703 госпитализации, - уточнили в городском комитете по здравоохранению. - Каждая эта цифра считается на 15 часов предыдущего дня. В комитете их сравнивают с предыдущими днями предыдущих недель (вторник со вторником и среда со средой и так далее) и месяцев. Все цифры были антирекордами - столько в городе с коронавирусом и подозрением на него еще не госпитализировали. Идет развитие эпидемического процесса - ситуация тяжелая во многих странах. Ну и люди не соблюдают или плохо соблюдают ограничительные мероприятия - достаточно в метро спуститься.

По словам специалистов, причина - развитие эпидемической ситуации и недостаточно ответственное поведение людей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всего же по сравнению с предыдущей неделей рост числа госпитализаций составил 6,1 %.

- Нагрузка на стационарную службу предельна и беспрецедентна, - отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Напомним: ранее сообщалось, что динамика заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге пошла на спад. Если до этого прирост в сутки составлял несколько десятков новых случаев, то теперь – как правило, не более десяти. Однако заявлять о победе над эпидемией, особенно на фоне данных комздрава, как минимум преждевременно.