Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 декабря 2020 года: предельная нагрузка на больницы и более миллиона переболевших

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 декабря 2020 года не внушают большого оптимизма. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 14 декабря 2020 года оптимизма вновь не внушают. Несмотря на то, что темпы заболеваемости замедлились и довольно серьезно, радоваться и праздновать победу над эпидемией пока еще слишком рано. Так, по состоянию на 14 декабря 2020 года в Северной столице зарегистрировали 3 768 человек – на восемь человек меньше, чем за предыдущие сутки.

- Всего в России по состоянию на 13 декабря было выявлено 28 080 случав заражения, - уточнили в оперштабе. – В Санкт-Петербурге с начала эпидемии зарегистрировано 174 486 случаев заболевания.

Также за минувшие сутки в Северной столице выявили 2 151 случай выздоровления (на 218 меньше, чем за день до этого) и 67 смертей (на 12 меньше, чем в предыдущие сутки).

Коронавирус в Санкт-Петербурге, актуальные данные на 14 декабря 2020 года. Фото: Яндекс.Коронавирус

Вместе с тем ситуация по-прежнему далека от стабильной. Так, по словам председателя городского комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, система здравоохранения Санкт-Петербурга испытывает колоссальную нагрузку. А за минувшую неделю в Северной столице зарегистрировали печальный рекорд – самое большое количество госпитализаций в «ковидные» стационары за всю историю эпидемии.

Кроме того, ученые из Европейского университета и университета Тампере отмечают: реальное количество заболевших в Санкт-Петербурге может быть намного больше, чем гласит официальная статистика. Специалисты называют цифру более миллиона человек – она получится, если учесть всех бессимптомных и тех, кто по каким-то причинам решил не делать тест ПЦР.

В соседней Ленинградской области ситуация тоже, в целом, стабильная: 219 заболевших против 217 выявленных случаев сутками ранее. Статистика смертей замерла на месте – пять летальных исходов вчера и пять сегодня.