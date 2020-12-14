«Космополис»: Зачем Санкт-Петербургу инновационная научно-техническая долина

Руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко. Фото: личный архив.

В начале декабря «Институт Государственного развития» озвучил результаты масштабного социологического исследования, посвященного идее объединения Петербурга и Ленинградской области. В ходе пресс-коференции, проведенной в пресс-центре «Комсомольской правды», эксперты заявили, что жители регионов заинтересованы в процессе создания Санкт-Петербургской агломерации. Как отметил руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко, это позволит повысить качество жизни людей.

- Санкт-Петербургская агломерация идеально подходит для проведения политики создания высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. У нас колоссальный культурный, образовательный и ресурсный потенциал, поэтому мы предлагаем реализовать в Санкт-Петербургской агломерации проект инновационной научно-технологической долины, - подчеркнул Шинкаренко.

По словам Валерия Викторовича, концепция проекта скоро будет представлена широкой общественности. Первое обсуждение проекта состоялось 7 ноября в ходе экспертной сессии на территории Дворца Конгрессов. Участие в мероприятии приняли эксперты футурологи, политики, представители общественности, в том числе известный экономист Михаил Хазин.

О том, что такое «Космополис», и где в нашем регионе мог бы располагаться город будущего, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM обсудят руководитель регионального отделения партии «Родина» в Ленинградской области Валерий Шинкаренко и известный социолог и футуролог Сергей Переслегин. Эксперт также разделяет идею объединения регионов и формирования нового сакрального смысла объединенного субъекта. Спикеры расскажут, кто будет проживать в «Космополисе» и какие перспективы он несет не только для развития Санкт-Петербургской агломерации, но и всей страны.

Трансляция онлайн-конференции пройдет на сайте spb.kp.ru и в официальных группах «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге» в соцсетях. Присоединиться к беседе может любой желающий. Свои вопросы оставляйте в комментариях к этой публикации или задавайте во время эфира.

Начало трансляции 15 декабря 2020 года в 19.00. Присоединяйтесь!