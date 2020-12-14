Вебинар «7 точек контроля при работе с таргетированной рекламой» – в «Университете бизнеса УРАЛСИБ».

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в вебинаре на тему «7 точек контроля при работе с таргетированной рекламой. Кейсы и антикейсы», который пройдет 17 декабря в 14-00 мск.

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Павел Боревич, эксперт по интернет-маркетингу, основатель Digital-агентства Gradus.

На вебинаре разберём точки контроля для таргетированной рекламы, потому что она даёт результат практически в любой отрасли, но только при условии правильной технологии от постановки задачи до корректировки результатов.

Обсудим следующие основные темы:

- технология анализа рынка и целевой аудитории;

- работа с подрядчиком от выбора до контроля выполнения задачи;

- рекламные технологии и инструменты, которые работают сейчас;

- работа отдела продаж и технология продаж.

Вебинар представляет собой прямой эфир с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будут направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

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