Били и заставляли просить милостыню: Старушку спасли из рабства петербургской мафии

В Петербурге спасли старушку из рук бандитов, заставлявших ее просить милостыню Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге старушку спасли из лап мафии, которая заставляла несчастную просить милостыню, замерзая на улице. В субботу, 12 декабря 2020 года, неравнодушные жители города заметили бабулю, сидящую на морозе у магазинчика напротив "Удельного" рынка. Женщина была укутана в старые вещи, рука сломана, а сама она почти ничего не видела. Горожане забили тревогу в социальных сетях и обратились к активистам из "Добродомика", которые уже давно помогают пожилым людям.

- Мы приехали пообщаться с бабушкой. Она запугана, истощена, с переломанной рукой, ничего не видит, ей за 80 лет, - рассказала активистка "Добродомика" Александра Синяк.

Бабуля целыми днями сидела на морозе улице. У нее сломана рука, а сама почти слепая Фото: СОЦСЕТИ

Старушка сначала неохотно говорила с волонтерами, испуганно оборачивалась и рассказывала, что это дочь заставляет ее просить милостыню. Но позже женщина призналась, что у нее есть некие "хозяева". Эти люди каждый день привозят ее на "Удельную", чтобы та просила деньги. После все пожертвования у бабули отнимают, а если "улов" за день оказался маленьким, то старушку избивают.

Как выяснили активисты, бабулю шантажируют, угрожая ее детям. Если она не будет работать, то "хозяева" спалят их дом.

- Надо помогать детям, - сказала старушка.

Женщина думает, что часть денег, которые она собирает, "хозяева" отсылают ее родным. Однако сама она уже не видела своих детей около двух лет.

Мы обратились к спецпредставителю губернатора Петербурга Елене Никитиной и вице-губернатору Александру Бельскому. Благодаря им нам удалось помочь бабушке.

- Люди, которые ее держали в рабстве - это мафия. Сейчас уже задержаны несколько человек из этой банды, которые держат пожилых людей для заработка. Они живут в определенной квартире, - рассказала Александра.

Сейчас бабушка в безопасности. Она находится на лечении, а после ее отправят в пансионат. Александра Синяк лично взяла старушку на попечительство.

- Хочу выразить огромную благодарность, всем неравнодушным, которые помогли решить проблему не одной только бабушки, но и многих пожилых людей в целом, - отметила активистка.