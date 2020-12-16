Как сэкономить на поездке в метро

Каждый день петербургское метро перевозит более 2 млн пассажиров. Фото: lori.ru

Прежде всего за счет горожан, которые в канун праздника активнее ездят за покупками или стараются завершить до 31 декабря какие-то старые дела. (Ах, эта приятная праздничная суета!) Ну и за счет туристов, конечно, для которых украшенный иллюминацией Петербург становится настоящей рождественской сказкой, зимней столицей России. В этом году коронавирус, конечно, спутал многим планы. Туристов в Санкт-Петербурге на праздники не будет - на новогодние каникулы все музеи закроют. Да, есть определенные неудобства, придется изменить некоторым привычкам, но в целом вот это особое, «детское» трепетное настроение уже витает где-то в воздухе. Новый год - совсем скоро!

Новые привычки

Конечно, пандемия коронавируса за последние несколько месяцев здорово изменила нашу жизнь. Мы уже даже привыкли носить маски, рефлекторно натягиваем их на нос, заходя в общественные места. Мы стараемся держать общественную дистанцию и избегаем очередей. Многие теперь предпочитают привычным когда-то поездкам в большие супермаркеты для закупки продуктов на неделю - заказы через интернет.

В принципе, многие технологии, которые сейчас оказались многократно востребованы именно из-за возможности держать социальную дистанцию, появились давно. Но именно в пандемию они получили самое активное распространение. Например, быстро уходит привычка иметь при себе бумажные деньги. Ну и действительно - зачем таскать в кармане купюры, к которым прилипает столько микробов, если в наше время почти все можно оплачивать картой? Не нужно тратить время на счет, ожидание сдачи и проч. Просто приложил к терминалу карту и пошел.

Это касается не только магазинов, но и проезда в общественном транспорте. Например, в метро. (См. «Из истории вопроса».) Здесь с некоторыми «фишками» еще даже и сэкономить на проезде можно. Возможно, не все о них знают.

Считаем!

Вот смотрите:

- 55 рублей - стоимость поездки в метро.

- 41 рубль (со скидкой 14 рублей) - при оплате проезда бесконтактной картой «Мир».

- 36 рублей (со скидкой 19 рублей) - при оплате Единой картой петербуржца.

Если посчитать в месяц, получается неплохая экономия. Например, вы пользуетесь метро только по будням - чтобы добраться на работу, а вечером вернуться обратно. 2 поездки в день умножаем на 5 (дней), а потом еще умножаем на 4 (недели). Получается, что держатель бесконтактной карты «Мир» ежемесячно сохраняет для семейного бюджета 560 рублей, а владелец ЕКП - и все 760 рублей. При этом метрополитеном, как правило, пользуется не один член семьи, ведь все работают и ездят в школу или институт. Если мы берем среднестатистическую «ячейку общества» семью из четырех человек, на круг выходит, что некоторые бесконтактные карты могут экономить одной семье 2 - 3 тысячи рублей.

В настоящий момент эти скидки действуют до конца 2020 года.

Карта стала символом безопасности?

Метрополитен и в пандемию остается для Петербурга главной транспортной артерией. При этом представители подземки обращают внимание, что большинство пассажиров как раз таки теперь предпочитает оплачивать проезд именно картами. Число таких оплат за последние несколько месяцев увеличилось в разы, если не в десятки раз.

Начальник дистанции службы сбора доходов Петербургского метрополитена Наталья Шумилина на днях привела статистику: до пандемии на одной только станции «Ладожская» каждый день выгружали 20 тысяч жетонов.

А теперь - всего-то около 3 тысяч. Больше просто не нужно.

Так что самая оптимальная система защиты в период пандемии, скорее всего, выглядит так: маска - перчатка - бесконтактная карта. (Жетоны в метро, кстати, дезинфицируют - после обработки санитайзерами их на две недели отправляют на склад, «в карантин».)

Предыдущие годы метрополитен Петербурга всегда работал в новогоднюю ночь - например, многие горожане добирались с помощью подземки на Дворцовую площадь, где проводился большой концерт. Но в этом году метро в праздник работает по обычному расписанию. Концерт же пройдет «на удаленке» - его будут транслировать по телевидению.

А вот в рождественскую ночь с 6 на 7 января, когда во всех храмах будут идти праздничные богослужения, метрополитен, как и другие виды общественного транспорта Петербурга, будет работать.

Где петербуржцы чаще всего платят картами

1. Супермаркеты, магазины

2. Кафе и рестораны

3. Городской транспорт

4. Аптеки

5. Автозаправки

Данные платежных систем и банков.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Когда-то (помните?) проезд в метрополитене оплачивали металлическими жетонами. С одной стороны, они для многих долгие годы оставались таким довольно милым и «ламповым» атрибутом петербургского метро.

Первые три года после открытия метро в Санкт-Петербурге (тогда еще Ленинграде) можно было проехать по бумажному билетику - как на трамвае или автобусе. Так было с 1955 по 1958 год. А потом появились те самые жетончики. Как сейчас помню: «медяки» с большой буквой М на аверсе стоили 5 копеек. Если закрыть глаза, даже представляю себе этот увесистый (так мне тогда казалось) кругляш на ладони. Особым шиком было, если родители доверяли тебе опустить жетон в турникет. Для нынешних подростков такая манипуляция выглядела бы совсем кондово, а тогда считалось верхом технологий!

В начале 1990-х был еще период, когда турникеты также настраивали на прием обычных советских монет - пройти в подземку можно было, бросив 15 копеек или три 5-копеечные монеты. Но в целом металлические жетоны верой и правдой прослужили Петербургу до 2006 года. Затем им на смену пришли жетоны нового поколения - бесконтактные смарт-карты, сделанные из пластика…

Но с тех пор появилось большое количество новых технологий, которые позволяют делать все куда быстрее и проще. Теперь ведь даже в кассе стоять необязательно - на ту же карту можно, что называется, в два клика закинуть денег прямо через телефон.