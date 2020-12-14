Тысячи «ледяных блинчиков» заметили на Ладожском озере

Побережье Свирской губы покрыли тысячи "блинчиков". Фото: vk.com/n_svirsky

Природа - большая затейница. То она вырастит «ледяные цветы», то удивит «ледяными волосами», а иногда наделает «блинчиков», не менее ледяных. Именно такое явление увидели на Ладожском озере сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника.

- Ладога одевается ледяным панцирем: на заповедной акватории Свирской губы наблюдается блинчатый лед. Это одна из стадий формирования цельного ледового покрова озера. Такой лед формируется при совпадении нескольких условий: температуры немного ниже ноля, наличии обширного водного пространства и небольшого волнения, движения поверхности воды, - сообщается в группе ВКонтакте заповедника.

Такое явление образуется при морозе и волнении в акватории. Фото: vk.com/n_svirsky

Причем сотрудники охраняемой природной зоны сделали не только красочные фотографии с земли, но и подняли в воздух квадорокптер. На снимках с дрона «блинчики» заметить конечно же нельзя, ведь они слишком мелкие, зато красивейшую панораму Свирской губы видно отлично.

- Фотографии сделали наши ребята. Техника не всегда может дойти до берега, чтобы провести наблюдения - проваливается в снег. А вот с дрона все отлично видно, - рассказал «КП-Петербург» директор Нижне-Свирского заповедника Максим Антипин. - Вообще блинчатый лед более характерен для открытых водных пространств, моря например. На Ладоге тоже такое бывает, но обычно в воде, при волнении. А тут «блинчики» образовались практически на берегу. Это большая редкость.

С высоты полета дрона открывается потрясающий вид на побережье. Фото: vk.com/n_svirsky

Надо сказать, что кроме чистого воздуха и потрясающей красоты Карельского перешейка, в заповеднике можно лично познакомиться с совой, окольцевать птицу и просто с пользой провести время. Здесь всегда рады гостям и устроят экскурсию за разумные деньги.

Расположен Нижне-Свирский государственный заповедник в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Расстояние от Петербурга - около 180 километров.