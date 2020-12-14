Дурная слава: после серии расчленений в Петербурге создали чудовищный квест

Из центра Петербурга выселили "кровавый" квест. Фото: источник "КП-Петербург"

После нескольких убийств с расчленениями Санкт-Петербург стал прочно ассоциироваться с подобного рода темами. А некоторые на этом фоне и вовсе решили заработать. Так в Северной столице появился «кровавый квест». Антураж в этом месте был соответствующий. Под потолком висели муляжи человеческих рук и ног, а на стене - окровавленные пилы и топоры. И все бы хорошо, но вот документы на аренду помещения оказались у организаторов недействительными. Поэтому «части тела» пришлось погрузить в «ГАЗель» и вывезти на склад. Помогавшие в этом сотрудники городского Комитета по контролю за имуществом (ККИ) были впечатлены.

- Объект нежилого фонда площадью более 220 кв.м размещен на цокольном этаже и в подвале жилого дома в переулке Джамбула. Сотрудниками ККИ было установлено, что в отсутствие правоустанавливающих документов помещение используется организацией под размещение развлекательного квеста, - сообщает пресс-служба комитета.

Ручки, ножки и прочие части тела пришлось сложить в "Газель" и увезти на склад. Фото: источник "КП-Петербург"

Договор субаренды у коммерсантов был, однако он оказался недействительным. Ведь сдавший им помещение предприниматель не имел прав на принадлежащую городу недвижимость.

Поэтому, как ни печально, но «кровавому квесту» пришлось съехать. Впрочем, учитывая интерес к подобной тематике и неиссякающий поток любителей пощекотать себе нервы, нет сомнений, что где-нибудь в другом месте развлечение возродится.

Антураж места, располагавшегося в подвале жилого дома, был соответствующий тематике. Фото: источник "КП-Петербург"

Интересно, что освободившееся помещение планируется передать «для размещения религиозной организации».

К слову, сегодня же в Петербурге начались прения по делу самого известного городского расчленителя - историка Олега Соколова. Прокурор запросил для него 15 лет в лишения свободы.

На месте квеста расположится религиозная организация. Фото: источник "КП-Петербург"

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