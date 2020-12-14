Газета «Петербургский дневник» будет распространяться в трамвае

Проект стартует 15 декабря. Фото: предоставлено "Петербургским дневником".

«Петербургский дневник» запускает уникальный проект в сфере печатных медиа – теперь газета будет распространяться и в наземном транспорте. 15 декабря в салоне трамвая маршрута № 100, самого популярного маршрута наземного транспорта по итогам ноябрьского рейтинга Комитета по транспорту, будет установлена специальная конструкция, где с этого дня будет размещаться свежий номер газеты «Петербургский дневник». На маршруте работают современные низкопольные трамваи повышенной вместимости, которые отличаются светлым салоном и большим количеством мест для сидения.

Данный способ распространения общедоступных газет уже давно зарекомендовал себя с положительной стороны в ряде европейских стран.

- В день запуска проекта газета будет распространяться в комплекте с медицинской маской, ношение которой, препятствует распространению коронавирусной инфекции, добавил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Планируется что, в случае успешной пилотной эксплуатации, количество трамваев, в салоне которых будет распространяться газета, будет увеличено до десяти, а далее их число может составить несколько десятков. Для запуска проекта на наземном транспорте неслучайно выбран именно трамвай: из всех видов наземного транспорта он - самый вместительный.