Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 декабря 2020 года: Открытие 70 прививочных пунктов и безрадостное плато по инфекции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 15 декабря 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 декабря 2020 года. За минувший день в Северной столице медики нашли инфекцию еще у 3771 человек. В Смольном видят относительную стабилизацию заболеваемости и не исключают, что могут отменить ограничения – например, для знаковых учреждений культуры.

- Всего с начала пандемии в городе медики выявили COVID-19 у 178 257 человек. Умерли от инфекции 6388 горожан (+64 за сутки), а выздоровели 100 611 (+1 903), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Губернатор Северной столицы потребовал усилить проверки увеселительных заведений в новогодние праздники. К слову, за декабрь, надзорные рейды прошли в 561 объекте торговли, гостиничных и других услуг. Вместе с этим Александр Беглов заявил о том, что город готов к вакцинации населения от коронавируса – к 25 декабря откроются 70 прививочных пунктов. Сначала вакцинировать будут медиков, затем учителей и социальных работников.

Эксперт по моделированию и статистике Центра экономических исследований сообщил о выходе на плато по COVID-19 в Санкт-Петербурге. Специалист ссылается на стабилизацию числа смертей от инфекций и ежедневного прироста новых случаев заражения. Но радоваться рано – одна «неловкая» отмена того или иного ограничения может привести к новой вспышке.

Что касается Ленобласти, то туда поступила новая партия вакцины от коронавируса. Общее число зараженных инфекцией за все время пандемии в 47 регионе составляет уже 19 956 человек, из них у 221 коронавирус выявили за прошлый день. Полностью выздоровели 17 083 (+107), а умерли 177.