Три причины, почему Winline Derby между «Зенитом» и «Спартаком» станет важнейшим матчем года

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

16 декабря на домашней арене лидер турнирной таблицы РПЛ «Зенит» встретится с московским «Спартаком» в четвертом эпизоде Winline Derby. Питерцы, в отличие от гладиаторов, имеют в активе на одну победу больше. Игра не столько решающая, сколько принципиальная. И это добавляет предстоящему сражению еще больше огня. Впрочем, других в Winline Derby и не бывает. «Комсомолка» объясняет, почему этот матч всем любителям хорошего футбола нужно смотреть обязательно.

1. Выходят лучшие

Минувшим летом Winline стал спонсором трех мощнейших клубов Премьер-лиги. Кроме упомянутых «Зенита» и «Спартака» букмекер поддержал «Краснодар». Отныне матчи между командами проходят под уникальной вывеской Winline Derby. Внимание к топовым играм зашкаливает. Трудный год приближается к концу, и завершить его было бы здорово выдающейся игрой.

2. Нереализованные амбиции

В прошлый раз лидеры турнирной таблицы встречались 3 октября. Москвичи уже давненько посягают на трон северян, а руководство клуба заявило о желании бросить дуэльную перчатку «Зениту». Проявить себя «Спартак» собирался 3 октября. Стартовый эпизод Winline Derby назвали «Вызов брошен», намекая на заочные пикировки клубов. Клуб Доменико Тедеско долго не мог подступить к воротам оппонента. Затем и вовсе играл из отставания 0:1, но под занавес матча сумел размочить счет и завершить игру вничью.

3. Российское «классико» и последняя игра года

Оба клуба после этого матча уходят на каникулы. Надо ли говорить, что эмоции игроков в последнем противостоянии года должны быть накалены до предела? Москвичи так вообще в крайней игре с «Сочи» проиграли 1:0. Закрыть 2020-й хочется не на щите, а со щитом. Капитан «Спартака» Георгий Джикия, не выбирая слов, окрестил предстоящее Winline Derby с «Зенитом» войной. Нападающий питерцев Артем Дзюба высказался дипломатичнее:

— Это российское «классико», противостояние двух столиц. Самое сильное противостояние, самое ожесточенное.

Его одноклубник Алексей Сутормин, став лучшим игроком матча с «Динамо», будто боясь сглазить личную и командную череду удач, осторожно заметил:

— Осталось только победить «Спартак». В первую очередь жду нашей победы. Надеюсь, матч пройдет с болельщиками, это будет последняя игра 2020 года. Думаю, будет интересная боевая игра двух лидеров.

Когда смотреть

Игра «Зенит» — «Спартак» в среду, 16 декабря, на «Газпром Арене» Санкт-Петербурга. Старт в 20:00.

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