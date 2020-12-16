Личный опыт: как перейти на здоровое питание и не сойти с ума. Фото предоставлено компанией RAWMID.

Прочитав заголовок этой статьи, кто-то перейдет на другую страницу, кто-то подумает про «очередную пропаганду» или просто со вздохом закатит глаза. Почему я так думаю? Потому что раньше именно так и реагировала на все, что было связано со здоровым образом жизни и правильным питанием. О каком ЗОЖе и здоровой еде можно говорить, когда у тебя двое детей, работа (много работы!) и пожилые родители, которым нужно помогать? Помню, меня безумно раздражали «фитоняшки», рассуждавшие о пользе авокадо и смузи из овощей. Они вообще понимают, что такое реальная жизнь, думала я? Сейчас передо мной стоит стакан со смузи, который я сделала за пару минут, и я сама готова многое рассказать о пользе правильного питания. Только делать этого я не буду. Просто напишу свою историю, а выводы делайте сами.

Жизнь «до»

На самом деле ничего особенного в этой жизни не было - все, как у многих женщин. Родив первого ребенка, я стала есть за двоих, ведь малыша надо кормить, да посытнее. Естественно, вес прибавлялся, но я успокаивала себя, что потом похудею. «Потом», увы, так и не наступило, потому что я привыкла к постоянным перекусам и жить не могла без «вкусняшек». Была попытка заняться спортом, но времени не хватало, думала, вот сын подрастет и тогда… Вместо спорта случился еще один декрет и снова кормление грудью, прогулки только с коляской и домашние заботы. При росте около 170 см весила 75 кг. Многовато, но вроде бы терпимо. Хорошо, что есть удобная и модная свободная одежда.

Фото предоставлено компанией RAWMID.

Когда дети подросли, и я вышла на работу, килограммы вдруг стали прибавляться. Может быть потому, что в офисе перекусы были исключительно мучные и сладкие, может из-за пива со вкусностями в виде чипсов и сухариков по выходным. Время на спортзал не было, тем более кроме ухода за домашними пару раз в неделю нужно было ездить к родителям - отец перенес инфаркт.

О том, что питаться нужно правильно я, конечно, знала, как и все. Но была уверена, что это не для меня - долго, дорого и сложно, поэтому мне не подходит. Казалось, здоровое питание по силам только тем, у кого много свободного времени и душевных сил. Моего же свободного времени с каждым годом становилось все меньше и меньше. Когда на глаза попадались рецепты полезных блюд, я читала ингредиенты, время приготовления - и шла обратно варить пельмени (жарить наггетсы, картошку, разогревать в микроволновке сосиски) или заказывала пиццу.

Точка невозврата

Это продолжалось неделями, месяцами, годами. Бывали дни, когда я задумывалась, что надо что-то менять, но очень быстро находила причины этого не делать - дети, работа, родители. Хотя одна попытка была - я начала бегать за компанию с подругой, продержалась месяц и потом перестала. В зеркало смотрела только по необходимости. А зачем? Любоваться на жидкие волосы, непонятно откуда взявшиеся прыщи и второй подбородок? Когда на работе нас отправили проходить диспансеризацию, я пожаловалась врачу на постоянную усталость, слабость, проблемы с волосами и зубами. Врач меня долго слушал, задавал вопросы и выдал рекомендации: меньше соли, животных жиров и мучного, контроль давления и больше движения. На словах добавил: «Начните с правильного питания».

Думаете, на следующий день я вместо печенья с кофе перекусывала салатом? Нет. Я попереживала, позвонила подругам, снова выслушала, как тяжело тянуть все одной и успокоилась. В один прекрасный момент, как сейчас помню: это было накануне моего 40-летия, я встала на весы и мой вес меня шокировал. Цифра 85, еще чуть-чуть и 90, а потом и 100 кг... У меня случился шок! При этом начало скакать давление и появилась одышка. Если нужно было подняться выше второго этажа, приходилось останавливаться и отдыхать. Я стала ходить по врачам и впервые узнала, как делают кардиограмму. Появилось ощущение, что жизнь шла к закату и на фоне этого депрессия.

Не все потеряно

Что мешало мне сесть на диету, спросите вы? Я садилась, и не раз, но очень быстро уставала готовить себе отдельно. А иногда просто забывала купить диетические продукты. Как-то раз придя к родителям села отдышаться (пришлось подниматься на 4 этаж) и пока мама разбирала сумки, увидела небольшой приборчик. Сначала подумала, что роутер, но зачем он на кухне?

Фото предоставлено компанией RAWMID.

- Это озонатор. Видела в поликлиниках большие стоят? А этот маленький, может не только воздух дезинфицировать, но и воду, продукты, одежду. Нам с отцом вирусы ни к чему, поэтому пользуемся, - рассказала мама.

Я немного удивилась, обычно родители с недоверием относятся ко всяким новинкам. Наверное, хорошие знакомые порекомендовали. Еще больше удивилась, когда увидела мини-блендер (кстати, того же производителя - RAWMID).

- Его папе на работе коллеги подарили, ведь ему после инфаркта диету прописали. Мы теперь супы готовим овощные да котлеты, а я иногда себе кофе в нем перемалываю, отцу вот нельзя, а мне очень удобно - смолола на раз и сварила, - рассказывала мама. - Можно смузи делать, но отец говорит, что не будет пюре пить!

Мне стало интересно, и я попросила сделать смузи мне. Рецепт нашли быстро (в интернете их полно!) и вот через пару минут я сидела и пила смузи из банана, молока и овсяных хлопьев. Прямо как в кафе! Может и мне такой блендер купить?

Придя домой, я решила побольше узнать о технике RAWMID. Оказалось, что компания производит бытовую технику как раз для здорового питания. И не только производит - на страничке каждого прибора можно было прочитать подробное его описание - для чего он нужен, на что способен. Название некоторых агрегатов я, правда, видела в первый раз, но пока они мне были не нужны. Мое внимание привлек профессиональный блендер. Объём основной емкости у него больше, а значит готовить можно на всю семью. А вариантов, что можно в нем сделать - масса, начиная от коктейлей и воздушных десертов и заканчивая горячими супами.

Фото предоставлено компанией RAWMID.

Аппетит к здоровой еде

Покупку профессионального блендера RAWMID я считаю одной из самых удачных. Во-первых, прибор просто использовать - почистил овощи или фрукты, добавил, что нужно по рецепту - молоко, йогурт, злаки, мед. Во-вторых, все делается быстро и к тому же нравится детям. Постепенно «сладкие» перекусы я заменила фруктовыми смузи, в магазинах вместо контейнеров с мороженым стала закупаться фруктами. Иногда, когда очень хотелось что-то съесть на ночь, делала себе овощной коктейль. Именно разнообразие и простота в использовании и подтолкнула меня к мысли перейти на новый этап здорового питания. Тем более, основная проблема моего лишнего веса и самочувствия никуда не ушла - это полуфабрикаты и заморозка.

Снова пошла на сайт RAWMID, изучила ассортимент, посмотрела видео и остановилась на приборе сувид. Правда, как я узнала, это не прибор, а технология, которая позволяет готовить продукты при точно заданном времени и температуре. На самом деле все просто: берешь продукты, запаковываешь их в специальный вакуумный пакет, кладешь в кастрюлю вместе с сувидом, выставляешь время, температуру, выбираешь режим и.. занимаешься своими делами. Опробовать покупку я решила в выходные, чтобы по-быстрому приготовить что-то взамен, если ничего не получится. Для пробы решила сделать куриную грудку - ее, мне кажется, сложно сделать хуже, чем она получалась у меня - сухая и безвкусная. Но получилось настолько вкусно, что почти всю грудку съели дети. Хотя раньше они даже не притрагивались к этому мясу. Потом попробовала рыбу, говядину - все то, что готовить обычным способом для меня сложно и долго. Получилось отменно! Сочно, вкусно и главное, полезно - то, что мне и нужно. Ведь нет обжарки, все витамины сохраняются в продуктах. И бонус, который для меня оказался не менее важным, чем польза от такой готовки - после сувида не нужно мыть кастрюли!

Сувид я освоила довольно быстро. Сначала готовила только по выходным, потом придумала делать заготовки с утра и даже вечером могла сообразить что-нибудь вкусненькое. Правда, вес уходил медленно, потому что я не могла отказаться от сладкого. Ну как утренний кофе без шоколадки? Или вечерний чай без конфет? За месяц я потеряла всего около 4 кг, но даже тогда я стала выглядеть лучше, покупать одежду на размер меньше, одышка стала не такой мучительной. И это меня здорово стимулировало: мне не хотелось обратно в 85 кг!

Боевой настрой похудению поспособствовал: за три месяца я скинула около 10 кг. А все потому, что мне удалось решить проблему со сладким. Помог в этом дегидратор или проще говоря - электросушилка. Цукаты, фруктовые или овощные чипсы, пастила - как я раньше до этого не додумалась? Покупать такие «вкусняшки» в магазине дорого, да и не всегда это бывает полезно, потому что много сахара. Родители от этого прибора вообще были в восторге, потому что сушить в нем можно еще и грибы, рыбу, мясо. Во время дачного сезона электросушилка оказалась незаменима.

Фото предоставлено компанией RAWMID.

Медленно, но верно

Месяцев за 5 я скинула примерно 15 кг. Чувствовать себя стала намного лучше - перестала мучить одышка, по утрам стало легче вставать, появилось больше энергии и перестала болеть голова. Возможно, дело было в давлении: раньше оно постоянно держалось 140-150 на 95, а сейчас вернулось к здоровым показателям - 120 на 80. Про боль в коленях вообще забыла. Но самое главное, я стала с удовольствием смотреть в зеркало и нравиться себе, потому что прыщи ушли, кожа перестала быть непонятного серого оттенка.

Может быть кому-то покажется, что этого мало, за такое время похудеть можно и больше, но я не ходила в спортзал и не сидела на диете. Я просто питалась правильно! Полностью отказалась от полуфабрикатов, кондитерки в виде пироженок, печенек и булочек. Газировку и пакетированные магазинные соки заменила свежевыжатыми соками, для чего специально купила соковыжималку - шнековую от RAWMID. Почему именно ее? Потому что она очень мощная и при этом компактная, а делать сок может не только из овощей и фруктов, но и из ягод и зелени. У этого производителя есть отличная соковыжималка для цитрусовых, но ее я потом подарю родителям. Сейчас присматриваюсь к маслопрессу, чтобы масло для салатов или витаминных добавок делать самой.

Думаю, со временем похудею еще, потому что появился азарт. Мне нравится легкость, которую не давали чувствовать лишние килограммы, нравится свой внешний вид. Но самое главное, для меня похудение не было тяжелым изнуряющим трудом. Я шла не путем запретов, а путем удовлетворения естественных желаний. Если мне хотелось рыбу или мясо, то я их ела. Тянуло на сладкое - не мучилась, а баловала себя сухофруктами или пастилой собственного приготовления. Из овощей делала не только салат, но и смузи, и вкусные супы.

Фото предоставлено компанией RAWMID.

Оглядываясь назад и смотря на свои старые фотографии, я очень жалею, что раньше не открыла для себя именно такое правильное питание - простое, вкусное и разнообразное. Тратила время, деньги и самое главное - здоровье. Причем, не только свое, но и детей. Их кстати, перевести на правильное питание было сложнее - слишком привыкли к сладостям и фаст-фуду. Начни я пораньше, было бы проще.

Что хочу сказать тем, кто находится примерно в таком же состоянии, что и я несколько месяцев назад? Не совершайте моих ошибок! Не надейтесь, что все само как-нибудь пройдет и вы когда-нибудь похудеете. Если не измените свое питание, не похудеете точно! Только не старайтесь объять необъятное, начните с малого, как я. Выберите технику, которая вам ближе, понятнее и пользуйтесь ей. Когда освоите и привыкните - переходите на новый уровень. Тем более, сейчас переходить на здоровое питание самое время. За новогодним столом сможете побаловать себя вкусными и здоровыми угощениями и обойтись без лишних посленовогодних килограммов.

Кстати, поделюсь секретом: сейчас купить бытовую технику для здорового питания можно с очень хорошей скидкой. Поскольку я уже приобрела у компании несколько приборов, мне, как постоянному клиенту приходят самые интересные предложения о скидках. Так вот: с 11 декабря по 17 января на все группы товаров производителя техники для здорового питания RAWMID действует скидка до 50%. Также действует дополнительная скидка 5% по промокоду «KP21». А вот ссылка на распродажу. Будьте здоровы и счастливы!