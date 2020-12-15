Школьники вытащили из воды тонущего мальчика в Полюстровском парке

Микаил (слева) еще не решил, кем хочет стать, а Рома мечтает о форме МЧС. Фото: СК по Санкт-Петербургу

В июле этого года 10-летний Микаил Юсуфов и 12-летний Роман Иванов гуляли в Полюстровском парке недалеко от дома. Минут через 10-15 Рома заметил, что в пруду торчит чья-то макушка. Сказал Микаилу - мало ли, показалось. Парни переглянулись, поняли, что медлить нельзя, быстро сняли одежду и прыгнули в воду. Хорошо, что оба умели плавать, поэтому сработали, несмотря на возраст, слаженно и быстро. Вытащили на берег тонущего мальчишку, начали делать искусственное дыхание. Пока спасали ему жизнь, подъехали машины реанимации и полиции.

- Я возвращалась из магазина и встретила мальчишек. Они были в каком-то перевозбужденном состоянии. Рассказали мне эту историю. Я была ими так горда, - вспоминает мама Микаила Валерия.

Микаил, как и его товарищ Роман, не считает себя героем. Фото: СК по Санкт-Петербургу

А мама Ромы о случившемся узнала из Интернета - прочитала пост в социальных сетях.

- Но я даже предположить не могла, что это мой сын, - говорит Елена. - Была в шоке, но сказала сыну, что он поступил правильно. Поразило, что огромное количество взрослых находилось в парке и никто не обратил внимания на тонущего мальчишку. Хорошо, ребята заметили и с ребенком ничего не случилось.

Друзья впервые спасали жизнь человеку. Говорят, страшно не было: родители всегда учили не оставлять людей в беде. Думали только о том, чтобы вытащить из воды мальчугана. Как позже выяснилось, он был еще младше ребят, 8 лет.

- Нам потом сказали, что там какие-то собаки были и он с испугу побежал в пруд и начал тонуть, - поясняет Рома.

За героический подвиг ученик школы № 188 Роман получил почетную грамоту. Фото: СК по Санкт-Петербургу

Родители тонущего мальчика, по словам юных смельчаков, с ними на связь не выходили, но, как рассказали в Следственном комитете, ребенок чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию.

На прошлой неделе за героический подвиг ученикам школы № 188 вручили почетные грамоты Следственного комитета и сладкие новогодние подарки.

Школьники довольны, но свой поступок не считают каким-то особенным. Уверены: на их месте так поступил бы каждый.