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Общество

Салатик с кишечной палочкой: Магазинные образцы «селедки под шубой» провалили проверку в Санкт-Петербурге

«Общественный контроль» провел лабораторный анализ популярного новогоднего блюда
Полина ЖУКОВА
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Магазинную "селедку под шубой" лучше не брать на новогодний стол.

Магазинную "селедку под шубой" лучше не брать на новогодний стол.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Какой Новый год без «селедки под шубой»? Этот салат давно стал традиционным за праздничным столом. Чтобы сэкономить время на готовке, многие предпочитают покупать его уже готовым – благо в супермаркетах предложений хоть отбавляй. Но не обернется ли такой салатик неприятными последствиями? «Общественный контроль» в преддверии праздника проверил образцы с петербургских прилавков. И пришел к неутешительному выводу: девять из десяти «селедок под шубой» не соответствовали обязательным требованиям, причем семь из десяти образцов – именно по показателям безопасности.

ОПАСНЫЙ СТОЛ

На анализ специалисты взяли салатики в самых популярных гипермаркетах. И многие образцы вызвали вопросы по «чистоте». А именно по количеству мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Так, в «шубе» из магазинов «О’Кей» и «Карусель» они были выше нормы в целых 6 раз!

– Этот показатель характеризует общее содержание микроорганизмов в продуктах питания и применяется для оценки их микробиологической чистоты, – поясняет кандидат ветеринарных наук, руководитель научного консультационного центра Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины Светлана Щепеткина. – Превышение содержания количества МАФАнМ может свидетельствовать о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или фасовки.

Лучше всего готовить салатики к новогоднему столу самостоятельно.

Лучше всего готовить салатики к новогоднему столу самостоятельно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Такое же неприятное явление обнаружили и в салатах из «Ашана» (превышение МАФАнМ в 5,4 раза от допустимой нормы), «Перекрестка» (в 5 раз) и из универсама «Пулковский» (в 5 раз). Кроме того, в первом оказался недоваренным картофель, а у сельди был посторонний привкус. В «шубе» из «Перекрестка» не досчитались вареного яйца и зелени петрушки, которые были указаны в составе. Салат из «Пулковского» вообще оказался обезличенным – без этикетки, а это несоблюдение обязательных требований маркировки.

А вот самым «загрязненным» салатом признали из универсама «Сезон»: там и превышение МАФАнМ в 5,4 раза, и дрожжей в 1,6 раз, и плесеней – 3 раза. Кроме того, нашли и кишечную палочку! Единственный «плюс» во всем этом – цена салата. Она оказалась самой низкой из всех: 230 рублей за килограмм.

– Наличие в салатах бактерий группы кишечных палочек свидетельствует о том, что в процессе приготовления к ингредиентам прикасались грязными руками, – говорит гастроэнтеролог высшей категории Ольга Моденова. – Попадая в наш организм, кишечная палочка может вызвать расстройство пищеварения. Более того, ее наличие вызывает риск развития в организме человека гельминтов, если ими был заражен сотрудник, занесший кишечную палочку в готовый продукт.

Магазинные салаты сэкономят время, но могут подпортить праздник.

Магазинные салаты сэкономят время, но могут подпортить праздник.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Единственным образцом, к которому было не придраться – салатик, изготовленный в магазине «Призма». Цена при таком качестве у него была весьма приемлемая – 314 рублей за килограмм.

УПАКОВКА НЕ СПАСЛА

Проверили не только образцы на развес, но и те салатики, что продаются в заводской упаковке. Самая дорогая «шуба» была от ООО «ФАСТЛЭНД» в магазине «Вкусвилл» - 722 рубля за килограмм. МАФАнМ там оказались превышены в 5,2 раза. Не помогла упаковка и салату от ООО «Калужский продукт» в магазине «Ашан» - в 30 раз зашкаливало количестве плесеней. Образец от ООО «Аппетитпром» из супермаркета «Призма» их тоже было больше нормы – в 2 раза.

НА ЗАМЕТКУ

Сколько могут храниться салаты:

- из сырых овощей или фруктов – 18 ч., (после заправки – только 12 ч.)

- с добавлением мяса, птицы, копченостей – 18 ч. (после заправки – 12 ч.).

- из вареных овощей – 18 ч. (после заправки – 12 ч.).

- с добавлением консервированных овощей или вареных яиц (после заправки – 6 ч.)

- с морепродуктами без заправки – 12 ч.

- из маринованных, соленых, квашеных овощей – 36 ч.

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