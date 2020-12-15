Какие ограничения на новогодние праздники в Санкт-Петербурге Смольный планирует отменить в первую очередь

Власти Санкт-Петербурга прорабатывают вариант отмены части ограничений на новогодние праздники. Фото: Олег ЗОЛОТО

Долгожданный выход на плато по коронавирусу дал правительству Санкт-Петербурга возможность задуматься об отмене части ограничений и запретов во время новогодних каникул. Ранее губернатор Александр Беглов заявлял, что в данный момент Смольный прорабатывает несколько вариантов ослабление противоэпидемического режима. «Комсомолка» узнала подробности.

Как сообщил изданию источник, близкий к городской администрации, в первую очередь послабления коснутся сферы общепита. Так, если позволит ситуация, власти планируют первым делом отменить «комендантский час» для баров, ресторанов и кафе, а также разрешить им работать в первых числах января.

В первую очередь послабления коснутся баров и ресторанов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- На данный момент речь идет о том, чтобы сдвинуть время закрытия заведений общепита с 19:00 на 23:00 с 25 по 29 декабря и с 4 по 11 января, - отметил собеседник «КП-Санкт-Петербург». – И сократить на один-два дня период их полного закрытия. Если все сложится благополучно, вместо пяти дней – с 30 декабря по 4 января – рестораны и бары не будут работать только с 30 декабря по 2 января.

А вот культурную сферу положительные перемены пока не коснутся – вопрос о том, чтобы разрешить в новогодние каникулы работать театрам, музеям и концертным площадкам, на повестке дня не стоит. Все дело в том, что главную угрозу «здоровью» Санкт-Петербурга власти по-прежнему вполне обоснованно видят в туристах, и их наплыв в Северную столицу в праздники крайне нежелателен. Так что расчет простой: не будет культурной программы и развлечений – не будет «лишних» людей, которые могут спровоцировать новый всплеск заболеваемости.

Рестораны, бары и кафе все же будут закрыты - но, возможно, на меньший срок, нежели предполагалось. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Кроме того, есть пока что небольшая вероятность, что вновь разрешат работать фудкортам в торговых центрах, - отмечает источник. – Но с обязательным соблюдением усиленных мер безопасности: более строгим контролем за посещаемостью и санитарной дистанцией, более частой обработкой поверхностей антисептиками и так далее.

Точечные послабления позволят не нагружать слишком сильно и без того пострадавшую экономику города. На данный момент ожидается, что самым «тяжелым» днем станет 30-е декабря, когда в городе будет закрыто 3 % всех коммерческих заведений. Впрочем, отметим, что пока все сказанное выше – лишь предварительная программа действий. Ослабят власти «режим» или нет, будет зависеть от того, как поведет себя вирус – а тут возможны варианты.

Между тем Санкт-Петербург вовсю готовится к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Пока что мы находимся на плато, но ситуация сама по себе по-прежнему остается стабильно-тяжелой, - констатирует источник, близкий к Смольному. – Рост заболеваемости по-прежнему сохраняется – пусть даже он и заметно упал по сравнению с прошлым месяцем. Поэтому пока план действий такой. Будет ли он скорректирован – покажет только время.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Подозрительная динамика»: эксперт объяснил, почему не стоит радоваться выходу на плато по коронавирусу в Санкт-Петербурге

По словам Агаси Тавадяна, ситуация хоть и стабилизировалась, но все равно остается слишком неустойчивой (подробности)

«Подозрительная динамика»: эксперт объяснил, почему не стоит радоваться выходу на плато по коронавирусу в Санкт-Петербурге

По словам Агаси Тавадяна, ситуация хоть и стабилизировалась, но все равно остается слишком неустойчивой (подробности)