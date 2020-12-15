«Такие хищения могут привести к гибели стада и банкротству»: Олег Сирота заступился за фермера из Ленобласти, у которого украли годовой запас корма для скота

Фермерство Дмитрия оказалось под угрозой Фото: vk.com/fermavkovshovo

Небольшое фермерство в Ковшово Ленинградской области ведет локальную войну с цыганами, которые начали разворовывать запасы корма для скота. Постоянные налеты на поле, где хранится запас сена на зиму, может обернуться для бизнесмена Дмитрия Колесникова гибелью стада и банкротством. Свое хозяйство многодетный отец Дмитрий развивает 7 лет. В его животноводстве: 50 овец, три коровы и пять лошадей. Корм для них мужчина заготавливает месяцами, тратя на это уйму времени и сил. Одно из полей Колесниковых располагается в Гатчинском районе рядом с деревней Пижма. Охранять сено там круглосуточно невозможно, этим и воспользовались воры.

Фермер заготавливает все сено сам Фото: vk.com/fermavkovshovo

- Я - глава крестьянского хозяйства, мы занимаемся животноводством, для этого требуется собственная заготовка кормов, первично именно грубых кормов, то есть сено и сенаж, - рассказал "КП-Петербург" Дмитрий Колесников. - Специфика производства связана с использованием больших площадей и больших объемов кормов, но технические возможности нашей фермы таковы, что техники и денег не хватает. Поэтому мы храним корм на полях, а потом в течение сезона забираем. В середине ноября у меня поступил заказ на сено на 40 рулонов. Заказчик был рядом с дальним покосом, я поехал туда и увидел, что практически все сено этого года заготовки исчезло. Кто-то воспользовался возможностями нашего поля.

Дмитрий Колесников сразу же обратился с заявлением в полицию. По его оценкам, пропало порядка 200 рулонов сена, но для объективности он указал в заявлении 150 рулонов. Примерная сумма ущерба от похищенного 225 тысяч рублей.

Для коз может не хватить корма Фото: vk.com/fermavkovshovo

- Ответа от полиции по поводу хищения пока нет, - продолжает фермер. - Но так получилось, что мы сами нашли возможных воров. Сразу же после кражи я распространил информацию среди коллег. И один из моих заказчиков, который знал, что похищается корм, проезжая мимо моего поля, увидел, что идет погрузка. Он мне позвонил, мы были рядом - в 10 минутах езды. Когда подъехали, заметили, что неизвестные уже загрузили "Газель" и отъезжают. Мы последовали за ними и вели их до тех пор, пока они не подъехали к своему дому.

Предполагаемыми ворами сена оказались цыгане, которые крайне буйно отреагировали на претензии фермера.

- Под самый конец из машины выскочили двое грузчиков, один из них забежал в дом, взял топор и направился к нам, но его друзья вовремя поняли, что это не дело и затормозили его, - разводит руками Дмитрий. - Мы сразу же вызвали полицию. Спасибо сотрудникам, они оперативно отреагировали. Они успокоил этих людей людей, забрав их с собой в отделение. А меня заставили подписать, что сено передано мне в хранение. Только вот забрать его я не смог, так как не на чем было везти его. Так корм и остался в той "Газели".

Стадо может оказаться под угрозой Фото: vk.com/fermavkovshovo

Задержанных, по словам фермера, еще не связали с предыдущей крупной кражей. Дмитрий же готов оказать помощь в поисках.

- Коллеги-фермеры меня поддерживают, потому что рыночная цена корма невысокая, но чтобы заготовить его, нужен каторжный труд, - вздыхает фермер. - Технология такая: мы подготавливаем столько корма, сколько нужно для животноводства, плюс обеспечить наших соседей, которые нам платят деньги. При похищении возникает дефицит корма. И в этом проблема.

Корм для стада заготавливали месяц Фото: vk.com/fermavkovshovo

На изготовление похищенного корма у Дмитрия ушел месяц. Для скашивания травы он ранее закупил оборудование на четыре миллиона рублей. Теперь после кражи он оказался на грани банкротства. Это подтверждают и фермеры из других регионов. За фермера уже вступился его известный коллега Олег Сирота.

- Похищение корма - это очень частая проблема для фермеров, - пояснил "КП-Петербург" Олег Сирота. - У нас в этом году украли сено на сто тысяч рублей. В некоторых случаях полиция идет навстречу и помогает находить преступников, например, так было в Раменском районе. Там даже дошло до уголовного дела, компенсировали причиненный вред. Дело в том, что для фермеров это очень большая проблема. При подготовке ты рассчитываешь определенное количество корма, например, два гектара на одну корову. Если украли с одного поля 300 рулонов, у тебя может корма не хватить до января. Даже если есть где купить еще, если есть рядом фермеры, для тебя все равно это колоссальные убытки. А без корма стадо может начать погибать от голода, ты пойдешь в банкротство - то есть проблема колоссальная. Коллеге Дмитрию мы будем собирать деньги на корм, ситуация у него на грани. Все может обернуться катастрофой. Если в Ленинградской области справедливость восторжествует, то мы, конечно, приободримся.