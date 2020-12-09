Комитет цифрового развития Ленобласти: "1,5 миллиона жителей получают услуги онлайн"

Количество пользователей увеличилось на 114 тысяч человек, а количество услуг - более чем в два раза Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет цифрового развития Ленобласти активно занимается работой в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Один из пунктов - Интернет. В этом году широкополосным доступом к Сети обеспечено 136 социально значимых учреждений региона, среди них ФАПы, школы, пожарные части, органы местного самоуправления. К концу 2021 года будет подключено 424 объекта.

1. Важным показателем цифровизации экономики является доля граждан, пользующихся электронными госуслугами. Сейчас уже порядка 1,5 миллиона жителей региона получают услуги онлайн. Количество пользователей увеличилось на 114 тысяч человек, а количество услуг - более чем в два раза. Сегодня на портале государственных и муниципальных услуг Ленобласти доступны 4235 электронных услуг, более 95 процентов из них муниципальные. Самыми востребованными по-прежнему остаются запись в школу (их доля составляет более 28 процентов) и детский сад (8 процентов).

2. Этот год показал, насколько актуален вопрос об удаленной работе. Более половины юридически значимого документооборота в органах власти Ленинградской области уже ведется в электронном виде. Так, переход на удаленную работу органов исполнительной власти Ленинградской области полностью организован с использованием исключительно отечественного программного обеспечения. Такое импортозамещение в IT-сфере необходимо в первую очередь в целях безопасности.

3. Удаленная работа также коснулась сферы образования. И тут сработали на отлично. В регионе организовали возможность дистанционного обучения в том числе с использованием государственной информационной системы «Современное образование Ленинградской области», к которой подключены все школы региона. Так, через нее родители могут подать заявление на перевод ребенка на дистанционное обучение, учителя - сформировать и передать индивидуальные домашние задания, а ученики - прикрепить выполненное домашнее задание либо уточнить его у преподавателя. Также через систему обеспечен доступ к сторонним образовательным электронным ресурсам. К слову, региональный проект образовательной онлайн-платформы оценили на федеральном уровне. Он занял второе место в номинации «Образование» в финале всероссийского конкурса «ПРОФ-IT.2020».

4. Развитие коснулось и других сфер. В рамках федерального проекта по созданию единого цифрового контура здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение» все медицинские организации региона обеспечены компьютерной техникой. Это позволяет врачам работать в медицинских информационных системах: внедрять электронные медкарты, вести онлайн-запись пациентов на прием к узким специалистам. Доступны и другие электронные сервисы. Также до конца года доступно формирование и передача новых видов электронных медицинских документов, например, электронное свидетельство о рождении, которое необходимо при реализации суперсервиса «Рождение ребенка».

5. В этом году 47-й регион стал участником общероссийского проекта по обучению цифровым профессиям с помощью персональных цифровых сертификатов. В ноябре около девятисот жителей бесплатно прошли обучение на онлайн-курсах по кибербезопасности, цифровому маркетингу, 3D-моделированию, разработке приложений и игр в VR/AR и др. Запущена также программа по бесплатному получению цифровых компетенций для предпринимателей. Кроме того, Ленобласть поддерживает Всероссийский образовательный проект «Урок цифры». Это цикл необычных уроков информатики с практической тренировкой навыков программирования, позволяющих повысить интерес школьников к информатике. Такие уроки проходят во всех школах области.