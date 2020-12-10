В развитие системы образования Ленобласти вложили более пяти миллиардов рублей

Дистанционка заставила учеников оценить все плюсы и возможности уроков в школе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Несмотря на пандемию, Ленобласть справилась с возникающими вопросами в сфере образования. В ее развитие вложили более пяти миллиардов рублей. Здесь инвестировали в развитие, реновацию и успех каждого ребенка.

1. Год стал рекордным по строительству: к началу сентября открылось шесть новых школ, а всего за год введено девять. Также отремонтировано семнадцать школ по программе реновации, восемнадцать спортзалов, двенадцать пришкольных стадионов. И результат оказался ожидаем, даже отчасти предсказуем - Ленобласть, по сути, получила статус лидера в образовании. По итогам 2020 года регион стал первым по качеству и объективности проведения ЕГЭ, а также третьим по качеству образования. За качество подготовки учеников, эффективность работы руководителей и методическую работу область набрала максимальные баллы. - Ленинградская область - один из тех регионов, с которым мы обязательно проводим консультации, прежде чем принять какое-то важное решение, - рассказал на встрече с губернатором Александром Дрозденко глава Рособрнадзора Анзор Музаев, вручив ему наградной символ.

2. В последние годы выпускники стабильно показывают высокие баллы. Но в 2020-м, несмотря на подготовку к экзаменам в условиях дистанционки, стало намного больше ребят с максимальными результатами по русскому языку, литературе, обществознанию, географии и химии. - В регионе активно поддерживают педагогов, которые участвуют в проведении итоговой аттестации, - рассказал губернатор о работе, которая была проделана в этом направлении. - В этом году на компенсацию им было направлено 128,5 миллиона рублей.

3. Не оставляют без внимания и дополнительное образование. Так, с 1 сентября в регионе открылся первый мобильный технопарк «Кванториум», который охватил сразу тридцать семь школ в шести районах Ленобласти. Программы инженерной направленности, обучение педагогов - это все про него. Лабораторию на колесах создали в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в нацпроекте «Образование». Кстати, стационарные «Кванториумы» Ленобласти входят в пятерку лучших по стране.

4. С этого учебного года младшеклассники питаются в школах региона бесплатно. Горячее питание предоставляют и детям-льготникам, в том числе тем, кто учится удаленно. В 2021-м на эти цели область направит 1,7 миллиарда рублей.

5. Кстати, об удаленном обучении. Конечно, оно нарушило многие планы, но то, как удалось его организовать, тоже можно записать в положительные итоги года. - Переход на дистанционные технологии получился плавным и, самое главное, без срывов по качеству образования, - отметил Александр Дрозденко. - Нам удалось держать высокую планку не только в школах, но и в высших учебных заведениях.