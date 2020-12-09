Как Ленобласть поддерживает многодетные семьи

Дети - цветы жизни и наше будущее. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Увеличение единовременных пособий на ребенка, выплаты на покупку жилья и региональный материнский капитал - в этом году в Ленинградской области семьи с детьми получили колоссальную государственную поддержку. На особом счету в регионе - многодетные родители. Им в этом году вручили памятные значки и премии.

- Мне всегда приятно проводить эти торжественные мероприятия, потому что я заряжаюсь позитивной энергетикой от наших многодетных семей, - отметил губернатор Александр Дрозденко на одной из церемоний награждения. - Улыбки детей, оптимизм мамы и папы всегда вызывают огромное уважение и позитивные чувства.

1. По поручению главы региона в этом году было увеличено единовременное пособие на детей. При рождении первого ребенка семья получает 33 тысячи рублей. Когда появляется второй малыш, выплата составляет 44 тысячи. На третьего карапуза полагается 55 тысяч рублей.

- У нас в Ленобласти мамочки, родившие первого малыша, также получают федеральные и региональные выплаты. Первая составляет 10 тысяч рублей, вторая - 5 тысяч, - подчеркнули в пресс-службе правительства области. - Сейчас у нас свыше 24 тысяч таких семей. Поддерживаем мы и родителей, чьи детки не могут получить места в детском саду. Эти семьи, а их всего 2993, получают ежемесячное пособие 9,5 тысячи рублей.

На данный момент в Ленинградской области проживают 51 137 многодетных семей. Среди них есть рекордсмены. В Гатчинском районе и городе Сосновый Бор живут семьи, в которых воспитываются по двенадцать детей.

- Женщины, которые рожают третьего и последующего детей, получают региональный материнский капитал, - пояснили в правительстве Ленобласти. - В этом году он был начислен 1388 мамам. Размер этой выплаты составляет почти 130 тысяч рублей. Потратить деньги можно на образование ребенка, его лечение и реабилитацию либо на покупку машины, сельхозтехники и животных.

2. В регионе поддерживают и те семьи, многодетность для которых стала сюрпризом. Родители, у которых одновременно появились на свет трое и более малышей, получают субсидию - 3 миллиона рублей на покупку жилья. В 2020-м такой выплаты удостоились две семьи - из Выборгского и Гатчинского районов.

Кроме того, власти Ленобласти регулярно вручают государственные награды многодетным родителям. Значок «Слава матери» выдается женщинам, а «Отцовская доблесть» - мужчинам, которые воспитывают пятерых и более детей. К награде прилагается премия в размере 100 тысяч рублей. Всего в текущем году этими значками были отмечены 16 женщин и 9 мужчин. Также Ленобласть каждый год становится участником федерального конкурса «Семья года». В этом году в одной из номинаций победила семья Александра и Анны Кацель из Ленобласти.