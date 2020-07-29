2020-07-29T00:08:55+03:00
Происшествия

Налетчик ограбил банк на 1,1 млн рублей из из-за потери работы в Санкт-Петербурге

Полиция искала злоумышленника по всему городу и оперативно его задержала
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Полиция поймала 29-летнего налетчика на банк в Санкт-Петербурге. Он попытался оправдаться тем, что потерял любимую работу.Полиция поймала 29-летнего налетчика на банк в Санкт-Петербурге. Он попытался оправдаться тем, что потерял любимую работу.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полицейские оперативно поймали налетчика, который ограбил отделение крупного российского банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Им оказался 29-летний мужчина. Его удалось задержать по горячим следам спустя пару часов после происшествия.

Как оказалось, злоумышленник вынес из банка 1 миллион и 108 тысяч рублей. Около 19:30 он вошел в офис, надев медицинскую маску, и протянул сотрудникам финансовой организации записку. Ее посыл был прост – отдать деньги, чтобы никто не пострадал. Работники банка выполнили требования грабителя, а после того, как он скрылся, вызвали полицию.

Налетчика нашли совсем неподалеку в квартире, где он проживал. Мужчина попытался оправдаться тем, что потерял работу. Теперь же он может лишиться самого дорогого – свободы, причем на срок от 8 до 15 лет.

- 29-летний мужчина ранее работал барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за после увольнения. Денежные средства в сумме 1,108 млн рублей у подозреваемого изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье за разбой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Испекли картошку, я подарил ей цветы»: СКР обнародовал показания экс-спецназовца, похитившего спортсменку
Ярослав Фокин, в прошлом боец ОМОНа и ГРУ, унес бывшую супругу из дома в спортивной сумке. Женщина прощалась с жизнью, а для преступника это было романтическим походом
Новости 24
Смольный возобновит переобучение для безработных и мам в декрете
Петербурженка заметила в лесу монстра из тысячи личинок
Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский больше не работает с детьми после обвинений в домогательствах к школьнице
МЧС показало масштаб аварии поездов в Санкт-Петербурге на видео с воздуха
Давление воздуха разнесло стену станции «Водоканала» в Красногвардейском переулке
Смольный обещает модернизировать больше ливневок, чтобы город не затапливало
Результаты ЕГЭ-2020 по химии и обществознанию в Санкт-Петербурге: 37 работ написаны на максимальные 100 баллов
Петербурженка создала игру по мотивам «преступления и Наказания» Достоевского
Компания Ecolines возобновила автобусные перевозки из Санкт-Петербурга в Ригу
Санкт-Петербург оказался в топе Индекса Ильфа и Петрова по числу кондитерских и в отстающих по количеству похоронных бюро
Хоспис для «молодых взрослых» появится в Санкт-Петербурге
Центр Санкт-Петербурга перекроют для проведения полумарафона
В РЖД отреагировали на столкновение поездов в Санкт-Петербурге
КАД встал в жесткую пробку во время ливня в Санкт-Петербурге 28 июля
Turkish Airlines возобновит полеты из Пулково в Турцию со 2 августа