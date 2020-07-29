Налетчик ограбил банк на 1,1 млн рублей из из-за потери работы в Санкт-Петербурге

Полицейские оперативно поймали налетчика, который ограбил отделение крупного российского банка на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Им оказался 29-летний мужчина. Его удалось задержать по горячим следам спустя пару часов после происшествия.

Как оказалось, злоумышленник вынес из банка 1 миллион и 108 тысяч рублей. Около 19:30 он вошел в офис, надев медицинскую маску, и протянул сотрудникам финансовой организации записку. Ее посыл был прост – отдать деньги, чтобы никто не пострадал. Работники банка выполнили требования грабителя, а после того, как он скрылся, вызвали полицию.

Налетчика нашли совсем неподалеку в квартире, где он проживал. Мужчина попытался оправдаться тем, что потерял работу. Теперь же он может лишиться самого дорогого – свободы, причем на срок от 8 до 15 лет.

- 29-летний мужчина ранее работал барменом. По его словам, он нуждался в деньгах из-за после увольнения. Денежные средства в сумме 1,108 млн рублей у подозреваемого изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье за разбой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.