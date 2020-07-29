«Сам себя наказал»: В Боровичах педофила, поссорившего полицейских и следователей, нашли с пробитой головой

«ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОБОДУ, ПЕДОФИЛУ - СРОК»

Год назад город Боровичи в Новгородской области из-за истории с задержанием педофила разделился на два лагеря. Одни выходили на митинги и вступались за полицейских, которые его и скрутили, другие, усомнившись в преступлении, - за того самого Юрия Ившина. После волны общественного негодования стражей порядка хотели даже арестовать, но народ их отбил у следователей и добился суда над обвиняемым в развращении трех девочек. Ившин отправили в СИЗО, а сегодня стало известно, что он умер. 54-летнего «маньяка» нашли в камере с проломленной головой, а позже от полученных травм он скончался в больнице. После этого в громком деле появились новые вопросы. Один из них - сам ли обвиняемых свел счеты с жизнью?! назрел еще один вопрос: Сам ли обвиняемый ушел из жизни?

Напомним детали этой истории. В 2019 году по соцсетям разлетелся крик о помощи местного предпринимателя Ивана Кулакова. Его 12-летняя дочка прибежала домой вся в слезах и рассказала родителям, как пожилой мужчина приставал к ней в автобусе – гладил по ноге и хотел залезть под юбку.

Город протестовал против задержания полицейских Фото: предоставлено Иваном КУЛАКОВЫМ

Родители сами выследили маньяка и передали его полицейским. Но через два дня того отпустили на свободу… Ившин поначалу во всем сознался, а потом вместе со своим адвокатом написал встречное заявление на оперативников, заявив, что показания из него выбили - кулаками и томиком «Уголовного кодекса» по голове.

В местный отдел полиции тут же слетелись следователи и возбудили уголовное дело уже против оперов (за «превышение должностных полномочий»), потребовав ареста замначальника угрозыска майора Дмитрия Александрова, капитана Эдгара Афанасьева и капитана Павла Боровкова.

Самого «маньяка» суд изначально отпустил – ему неправильно подобрали статью уголовного кодекса. Но истории уже разлетелась по всем соцсетям, и оказалось, что Ившин не просто «педофил», но еще и серийный. Нашлись еще две его жертвы – девочки 10 и 16 лет.

Якобы Ившин специально приезжал в Боровичи из соседней деревни, бросал свою машину на окраине и ездил в автобусе, приставая к девочкам. Дальше – больше. Оперативники нашли у него фото и видео, детей он снимал на свой мобильный телефон.

Оперативников теперь будут судить без потерпевшего по делу Фото: Павел БОРОВКОВ

Сам мужик поначалу честно признал – «не понимал, что творю». Как объяснили его поведение односельчане: просто спился после смерти матери. Пойди пойми, что у него в голове.

История с очередным педофилом так бы и осталась незамеченной, если бы не странный адвокат Дмитрий Соболев. Юрист начал защищать Ившина бесплатно и был уверен, задержанный – не педофил, а хулиган. Гладил девочек по ноге – разве это преступление?

Город с ним не согласился. И народ вышел. Вышел и стал отбивать трех задержанных оперов из рук следователей, собрав митинг.

Ившина судили за приставания к девочкам Фото: предоставлено Иваном КУЛАКОВЫМ

Полицейских отбили, Ившина отправили в СИЗО. Сейчас суд над ним был бы в самом разгаре, но произошло неожиданное.

«ОСУДИЛ САМ СЕБЯ»

Адвокат Дмитрий Соболев за защиту Ившина стал местным изгоем. Неизвестные даже подкидывали к его дому детские трусики и небезосновательно думали, все ли у него в порядке с головой. Но тот был непреклонен: «Поглаживания по колену девочек – не преступления». Защищал бойко, даже записывал видео. Но теперь суд над Ившиным закроют – обвиняемый мертв. А, значит, приговора уже ждать не стоит.

- Человек умер, - вздохнул Соболев. - Я вообще был против такого хода дела. Мне вот пришел ответ от Европейского суда по правам человека - ваша жалоба зарегистрирована. Мы просили освободить Ившина от ответственности. Да и по нашему суду он мог получить не очень большой срок и оказаться на свободе через пару лет. Я вообще никак не ожидал такого.

Адвокат Дмитрий Соболев считал, что его подзащитного не должны судитьФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правда, иллюзий по поводу смерти Ившина он, как оказалось, не питает. Обвиняемый был в камере один, ночью к нему никто не входил, а утром во время обхода нашли с черепно-мозговой травмой.

- Говорят, что случившееся сняла камера наблюдения, - разводит руками Соболев. - Его никто не трогал. Ившин к этому и шел. Может, из-за срока в 20 лет, который ему грозил, он так поступил. Он неправильно сделал. Но, видимо, такой человек был. Осудил сам себя. Суд по его делу теперь закроют. Но против оперативников суд будет. Правда, теперь мой подзащитный уже не сможет дать показания в суде, и со стороны обвинения теперь еще меньше доказательств.

«ОН УШЕЛ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

- Жители Боровичей по-разному восприняли эту новость, - признался отец пострадавшей девочки Иван Кулаков. – Одни говорят: «собаке - собачья смерть», а есть мнение, что все это подозрительно, что он умер до суда… Но полиции невыгодна смерть Ившина, его показания уже есть, суд будет. Наоборот, на них это бросает тень. Я думаю, для них это нехорошо.

Иван Кулаков год добивался приговора обвиняемомуФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Иван Кулаков год добивался наказания для обвиняемого, выходил на митинги в защиту полицейских. Но теперь все кончено.

- Я ходил на суд, был настроен дождаться справедливого приговора, - говорит Кулаков. - А он и ушел от ответственности, и наказал себя. Я не настолько кровожаден, я бы был согласен, чтобы его сослали трудиться в северные районы, где нет детей. Но меня не опечалила эта новость. Я видел его очень изможденным, измученным. Человек уже давно решил это сделать. Жена также реагирует: естественно, с одной стороны, жалко, с другой стороны, - он сам выбрал свою дорогу, сам решил свою судьбу.

На секунду Кулаков замолкает, а потом добавляет:

- Я вообще хотел бы взглянуть, тот ли это человек умер. Извините, меня тут жена пихает в бок. Ну да, я конспирологию исключаю...

«МЫ НЕ ХОТЕЛИ ТАКОГО»

А вот кто точно не рад смерти Ившина, так это сами оперативники. Но смерть обвиняемого они предпочитают не обсуждать.

Оперативники сами не рады исходу дела

- Печально мы это восприняли, все равно человек – жалко, - пояснила жена одного из оперативников Светлана. - Мне кажется, что совесть его замучила. Он понял, что срок большой будет. Может, понял, что именно он натворил, и из-за этого все произошло. Мы не рады, конечно, такому исходу. Лучше бы сначала закончилось дело против мужа. А теперь что будет, неизвестно.

Суд против Ившина теперь прекратят, как говорят в таких случаях следователи, в связи со смертью обвиняемого. Но теперь у следствия другие заботы - им предстоит разобраться, как в СИЗО было допущено ЧП.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба СКР: «Сейчас допрашиваются сотрудники ФСИН»

- По факту смерти обвиняемого проводится доследственная проверка, - рассказывают в СУ СКР по Новгородской области. - Мужчина содержался один в камере. 22 июля около 5 утра сотрудник ИВС обнаружил, что арестованный находится на полу. После чего мужчина был доставлен в медицинское учреждение. Спустя несколько дней он скончался.

Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы происшествия - сотрудники ИВС, а также следственно-арестованные, которые находились в соседних камерах. Тело мужчины направлено для проведения судебного медицинского исследования с целью определения точной причины смерти.

По результатам проверки следователи пообещали принять решение о том, будут ли они кого-то наказывать.

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