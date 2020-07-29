Bonava начала строительство девятой очереди ЖК Grona Lund

Шведский девелопер Bonava приступил к строительству очереди 9.1 жилого комплекса комфорт-класса Grona Lund во Всеволожске. Компания планировала перейти к активной фазе строительства в середине августа, но перенесла срок на 3 недели благодаря рекордным темпам продаж.

Строительство дома девятой очереди было анонсировано 1 июля. За 4 недели в нем было продано и забронировано более 70% квартир. Такие темпы продаж значительно превысили плановые показатели и результаты июля прошлого года.

- Мы фиксируем резкий рост спроса на загородное жилье с мая этого года, - отмечает заместитель генерального директора ООО «Бонава Санкт-Петербург» Александр Свинолобов. - Значительно вырос интерес покупателей к мало- и среднеэтажным проектам, строящимся в живописных местах, рядом с лесом, озерами и в то же время обеспеченным качественной спортивной и социальной инфраструктурой.

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Очередь 9.1 Grona Lund включает шестиэтажный дом жилой площадью 1361 кв. м. Проектом предусмотрены 48 одно-, двух- и трехкомнатных квартир площадью от 47 до 91 квадратных метров, а также 41 отдельная кладовая в цокольном этаже. Окончание строительства корпуса запланировано на четвертый квартал 2021 года.

Жилой дом строится в самом тихом месте комплекса - «Рябиновой роще». Квартиры на первых этажах будут иметь собственные террасы - придомовые участки, на которых можно разбить сад, установить обеденный стол для всей семьи или шезлонги. Также во всех квартирах запроектированы просторные балконы площадью до 11 кв. м с панорамным остеклением, а в некоторых - и компактные сауны размером 3-4 кв. м.

Стоимость квартир в очереди 9.1 Grona Lund составляет от 86 до 110 тыс. рублей за кв. м.