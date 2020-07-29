Выбираем район: что нужно знать о Шушарах и Каменке перед покупкой квартиры

Еще несколько лет назад основная часть новостроек возводилась на Парнасе, в Мурино, Кудрово и Девяткино. Сейчас настало время развития новых микрорайонов, причем, на территории Петербурга. Одни из таких - Шушары в Пушкинском районе и Каменка - в Приморском. Оба этих района набирают популярность у покупателей, но выбор люди делают исходя из своих личных предпочтений. Кому-то приятнее близость дворцов и парков Пушкинского района, кто-то предпочитает соседство с Лахта-центром и Финским заливом. При этом всех без исключения волнует, не повторят ли эти территории печальную судьбу первых проектов массовой застройки, которые даже спустя годы испытывают дефицит социальной и транспортной инфраструктуры? Попробуем разобраться.

ШУШАРЫ: Развитие идет на юг

Реальные планы

Застраивать Шушары начали в 2004-2005 году, однако в отличие от приграничных территорий с Ленобластью, строительного бума здесь не было - территория под застройку освоена примерно на треть. Для покупателей это скорее плюс: печальный опыт первых проектов комплексного освоения показал, что вопросы инфраструктуры нужно решать одновременно со строительством жилья. И пока это удается. Например, уже принято решение о развитии улично-дорожной сети в Шушарах. К концу года будет построена Среднерогатская улица, которую к 2025 году планируется соединить со Старорусским проспектом с помощью тоннеля под КАДом. Это даст возможность выехать на Пулковское и Московское шоссе, Дунайский проспект.

Фото предоставлено холдингом «Аквилон-Инвест».

Также бюджетом Петербурга предусмотрено проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции и строительству Шушарской дороги, а также реконструкции Новгородского проспекта и Пушкинской улицы.

В 2023 году Купчино и Шушары свяжет скоростной трамвай. Планы реальные: соглашение между городом и Евразийским банком развития о сотрудничестве в сфере строительства Восточного скоростного диаметра и скоростной трамвайной линии уже подписано. Общая протяженность маршрута, который свяжет Петербург со Славянкой составит 21 километр, а остановки будут располагаться рядом с новыми жилыми комплексами. К примеру, в пешей доступности от ЖК «AllInclusive» от девелоперской компании «Аквилон» появится сразу 2 остановки. Так, дорога до метро Купчино будет занимать не более 15 минут, и что важно - потенциальные пробки никак не повлияют на график движения трамваев. Пока же в районе курсируют автобусные маршруты, следующие по Витебскому проспекту и Московскому шоссе, а также электрички, идущие с Витебского вокзала.

Социальные перспективы

Что касается социальной инфраструктуры, то сейчас в Шушарах работают две школы и пять детских садов. Еще пять садиков должно открыться в ближайшие 2-3 года (город выкупает помещения у застройщиков). Также в одном из корпусов ЖК «All Inclusive» застройщик откроет детский клуб. Его оборудуют мебелью и игрушками и передадут в собственность жителей, где они будут устраивать для детей обучающие занятия, игры и праздники.

Фото предоставлено холдингом «Аквилон-Инвест».

Кроме того, прорабатывается вопрос о передаче пяти земельных участков в собственность города для бюджетного строительства школ и детских садов.

В Шушарах есть детская и взрослая поликлиники, шесть частных медицинских центров, три стоматологии и 11 аптек. Город выкупил у застройщика помещение для новой поликлиники в доме в Вилеровском переулке, а в ближайший год-два в районе должна появиться собственная подстанция скорой помощи.

Больших зеленых массивов в Шушарах мало. Но станет больше благодаря застройщикам. Так, в ЖК «All Inclusive» предусмотрена увеличенная площадь озеленения, ландшафтный зоопарк, хвойная аллея, будет проложена длинная велодорожка. Также появятся игровые комплексы для спорта и активного отдыха детей всех возрастов, площадка для волейбола, баскетбола и мини-футбола.

Фото предоставлено холдингом «Аквилон-Инвест».

КАМЕНКА: жизнь ближе к природе

Идеальное место

Каменка - мечта тех, кто хочет жить поближе к природе. Рядом - Юнтоловский заказник, в нескольких километрах расположен Новоорловский лесопарк. По ЗСД можно быстро выехать за город, причем, съезд с ЗСД расположен относительно недалеко, на пересечении с Богатырским проспектом, а до 2022 года здесь также должно завершиться строительство съезда с ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом. Сам проспект будет продлен до Камышовой улицы. Изменения коснутся и Комендантского проспекта, который будет идти до дороги на Каменку.

Сейчас на территории микрорайона новые дома возводят более десятка застройщиков, которые строят не только жилье, но и инфраструктуру. Например, девелоперы активно участвуют в развитии улично-дорожной сети. Строительная компания «Аквилон», которая возводит в Каменке жилой комплекс «FoRest Аквилон» вместе с другими застройщиками, по соглашению с городом разработали Проект планировки территории. Документ утвердили на уровне городской администрации, он прошел госэкспертизу и передан городу. Планируется построить несколько улиц: Плесецкая, Планерная, Авиаконструкторов, Арцеуловская аллея. Сейчас идет включение дорожных объектов в адресно-инвестиционную программу.

Фото предоставлено холдингом «Аквилон-Инвест».

Ситуация с метро пока следующая: ближайшая станция, «Комендантский проспект», находится в четырех километрах, путь до нее на общественном транспорте составит от 10 до 20 минут в зависимости от загруженности дорог. Согласно действующей программе развития петербургского метрополитена, до 2025 года в районе Каменки должна открыться станция «Шуваловский проспект». До 2026 года запланировано строительство участка Невско-Василеостровского метрополитена от станции «Улица Савушкина» до станции «Зоопарк» («Планерная»). Когда это произойдет, Каменка, без сомнения, станет еще более востребованной территорией.

Социалку не забывают

Дома в Каменке изначально строятся сразу с соцобъектами. Уже построены и действуют пять детских садов, государственные и частные, еще три строятся. Детский сад на 215 воспитанников к 2024 году появится и в рамках комплекса «FoRest Аквилон». Дополнительно в одном из корпусов первой очереди застройщик откроет детский клуб, где сами жители (помещение также будет оформлено как общая собственность) смогут организовывать языковые курсы и устраивать утренники для своих детей.

Фото предоставлено холдингом «Аквилон-Инвест».

Так же заключен договор с городом о строительстве школы, которую планируется сдать во II квартале 2021 года. Кстати, судя по отзывам жителей Каменки на форумах, от дефицита инфраструктуры они, в общем, не страдают. Единственная проблема - поликлиники на территории строящегося микрорайона пока нет. Однако до ближайшей ехать недалеко - она расположена на улице Шаврова, 19. Зато в Каменке работает офис врача общей практики поликлиники № 115 для взрослых и детей.

Природы много не бывает

Близость Юнтоловского заповедника и лесопарка привлекает покупателей жилья, но застройщики не ограничиваются только имеющимися зелеными массивами и разрабатывают собственные проекты благоустройства, которые буквально «впускают природу в дом». К примеру, в ЖК «FoRest Аквилон» появится экопарк, который займет территорию площадью 17 тыс. кв. м - это почти половина всего участка жилого комплекса. Концепцию благоустройства разработало агентство ландшафтной архитектуры и дизайна «Нескучный сад», известное проектами таких общественных городских пространств, как остров Новая Голландия, набережная реки Карповки, Сад Бенуа.

Инфраструктура экопарка продумана с учетом потребностей современных горожан. В четырех просторных дворах, свободных от машин, расположатся площадки для игр детей разного возраста. Их оснастят навесами от дождя и оригинальным оборудованием: песочница-амфитеатр, стена для рисования мелками, песочные экскаваторы, качели и шалаши для игры в прятки.

Фото предоставлено холдингом «Аквилон-Инвест».

Для активного отдыха будет обустроен спортивный остров с зоной work-out и площадкой для баскетбола и стритбола. Любителям размеренного отдыха предложат организовать собственную клумбу в городском огороде, или провести время в чилаут-зоне на лежаках. Беседки добрососедства оборудуют столами и скамейками, а также WI-FI доступом и USB-портами для зарядки.

ЧТО ВЫБРАТЬ?

Главная особенность и большой плюс обеих локаций - высотных «муравейников» здесь больше не появится. В Шушарах новый регламент ограничил застройку 12 этажами, в Каменке также возводится жилье средней этажности. Так высота ЖК «All Inclusive» составит 11 этажей, ЖК «FoRest Аквилон» - от 9 до 13 этажей.

Обе территории расположены в городской черте, а значит основные пособия и социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будут выше, чем в проектах на территории Ленобласти. Самое значимое отличие – региональный материнский капитал (выдается на третьего ребенка в семье): в городе – 140 тыс. руб., в Ленобласти – 117 тыс. руб.

Сейчас оба микрорайона переживают бурное развитие, и на их примере заметно, как подход к созданию новых жилых районов становится более комплексным. В перспективе 2-3 лет все изменится кардинально и подтверждение тому не просто голословные планы чиновников, а реально заключенные соглашения с городом и частными инвесторами. А вместе с появлением новых дорог, садиков и школ будут расти и цены на жилье на этих территориях - такие примеры на рынке недвижимости уже есть. Поэтому покупка здесь квартиры может оказаться весьма выгодным вложением.